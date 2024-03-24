У Молдові вважають, що РФ досі хоче захопити їхню країну
Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що Росія не відмовилась від намірів захопити його країну. Однак наразі військової загрози немає.
Про це повідомляє Newsmaker у неділю, 24 березня.
Росія досі хоче захопити Молдову
"Ми перебуваємо в стані повномасштабної гібридної війни. І вона посилилася з початку вторгнення в Україну. Українські війська стримують наступ, тому Російська Федерація змінила тактику, але не відмовилася від своїх намірів отримати Молдову", — зазначив Ефрос.
За його словами, у Молдові бачать спроби дестабілізації ситуації в країні, незаконне фінансування різних партій, спроби купити електорат. Ефрос каже, що наразі військове вторгнення Молдові не загрожує.
"Жодних ознак військової загрози немає. Так, є спроби втручання в наші внутрішні справи, але суспільство повинно зберігати спокій і довіряти органам, що забезпечують громадський порядок", — додав він.
Ефрос додав, що заяви про нездатність Кишинева впоратися з кризою також можна віднести до елементів гібридної війни.
Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду прокоментувала чергову масовану атаку Росії по Україні. За її словами, дії Кремля "огидні", а також молдовська лідерка наголосила на важливості підтримки України.
Також у Молдові пов’язані з Кремлем діячі в проросійському автономному регіоні Гагаузія поширюють російські наративи. Вони відображають попередні претензії Росії щодо України за рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Це може бути частиною ширших гібридних зусиль Кремля по дестабілізації ситуації у Молдові.
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