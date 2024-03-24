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У Молдові вважають, що РФ досі хоче захопити їхню країну

24 березня 2024 22:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Молдові вважають, що РФ досі хоче захопити їхню країну
Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос. Фото: cusens.md
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що Росія не відмовилась від намірів захопити його країну. Однак наразі військової загрози немає.

Про це повідомляє Newsmaker у неділю, 24 березня.

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Росія досі хоче захопити Молдову

"Ми перебуваємо в стані повномасштабної гібридної війни. І вона посилилася з початку вторгнення в Україну. Українські війська стримують наступ, тому Російська Федерація змінила тактику, але не відмовилася від своїх намірів отримати Молдову", — зазначив Ефрос.

За його словами, у Молдові бачать спроби дестабілізації ситуації в країні, незаконне фінансування різних партій, спроби купити електорат. Ефрос каже, що наразі військове вторгнення Молдові не загрожує. 

"Жодних ознак військової загрози немає. Так, є спроби втручання в наші внутрішні справи, але суспільство повинно зберігати спокій і довіряти органам, що забезпечують громадський порядок", — додав він.

Ефрос додав, що заяви про нездатність Кишинева впоратися з кризою також можна віднести до елементів гібридної війни. 

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду прокоментувала чергову масовану атаку Росії по Україні. За її словами, дії Кремля "огидні", а також молдовська лідерка наголосила на важливості підтримки України.

Також у Молдові пов’язані з Кремлем діячі в проросійському автономному регіоні Гагаузія поширюють російські наративи. Вони відображають попередні претензії Росії щодо України за рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Це може бути частиною ширших гібридних зусиль Кремля по дестабілізації ситуації у Молдові.

МВС
росія
Молдова
росіяни
небезпека

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