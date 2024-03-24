В Молдове считают, что РФ все еще хочет захватить их страну
Министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос заявил, что Россия не отказалась от намерений захватить его страну. Однако пока военной угрозы нет.
Об этом сообщает Newsmaker в воскресенье, 24 марта.
Россия все еще хочет захватить Молдову
"Мы находимся в состоянии полномасштабной гибридной войны. И она усилилась с начала вторжения в Украину. Украинские войска сдерживают наступление, поэтому Российская Федерация изменила тактику, но не отказалась от своих намерений получить Молдову", — отметил Эфрос.
По его словам, в Молдове видят попытки дестабилизации ситуации в стране, незаконное финансирование разных партий, попытки купить электорат. Эфрос говорит, что сейчас военное вторжение Молдове не угрожает.
"Никаких признаков военной угрозы нет. Да, есть попытки вмешательства в наши внутренние дела, но общество должно сохранять спокойствие и доверять органам, обеспечивающим общественный порядок", — добавил он.
Эфрос добавил, что заявления о неспособности Кишинева справиться с кризисом можно также отнести к элементам гибридной войны.
Напомним, президент Молдовы Мая Санду прокомментировала очередную массированную атаку России по Украине. По ее словам, действия Кремля "отвратительные", а также молдовский лидер отметила важность поддержки Украины.
Также в Молдове связанные с Кремлем деятели в пророссийском автономном регионе Гагаузия распространяют российские нарративы. Они отражают предыдущие претензии России по отношению к Украине за год до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Это может быть частью более широких гибридных усилий Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове.
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