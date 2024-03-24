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В Молдове считают, что РФ все еще хочет захватить их страну

24 марта 2024 22:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Молдове считают, что РФ все еще хочет захватить их страну
Министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос. Фото: cusens.md
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос заявил, что Россия не отказалась от намерений захватить его страну. Однако пока военной угрозы нет.

Об этом сообщает Newsmaker в воскресенье, 24 марта.

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"Мы находимся в состоянии полномасштабной гибридной войны. И она усилилась с начала вторжения в Украину. Украинские войска сдерживают наступление, поэтому Российская Федерация изменила тактику, но не отказалась от своих намерений получить Молдову", — отметил Эфрос.

По его словам, в Молдове видят попытки дестабилизации ситуации в стране, незаконное финансирование разных партий, попытки купить электорат. Эфрос говорит, что сейчас военное вторжение Молдове не угрожает. 

"Никаких признаков военной угрозы нет. Да, есть попытки вмешательства в наши внутренние дела, но общество должно сохранять спокойствие и доверять органам, обеспечивающим общественный порядок", — добавил он.

Эфрос добавил, что заявления о неспособности Кишинева справиться с кризисом можно также отнести к элементам гибридной войны.

Напомним, президент Молдовы Мая Санду прокомментировала очередную массированную атаку России по Украине. По ее словам, действия Кремля "отвратительные", а также молдовский лидер отметила важность поддержки Украины.

Также в Молдове связанные с Кремлем деятели в пророссийском автономном регионе Гагаузия распространяют российские нарративы. Они отражают предыдущие претензии России по отношению к Украине за год до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Это может быть частью более широких гибридных усилий Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове.

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