В ISW объяснили, чего добивается Кремль от Молдовы

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кремль пытается использовать все рычаги влияния, в частности пророссийских деятелей в Молдове для дестабилизации молдавской демократии и общества. Так, граждан Молдовы готовят, что Россия в любом случае будет вынуждена их "защитить" от Румынии.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что 8 апреля связанная с Кремлем губернатор пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул намекнула, что румынские чиновники контролируют правительство Молдовы. По мнению ISW, это очередные попытки Кремля поставить под сомнение суверенитет европейских прозападных правительств.

Так, в интервью российскому государственному телеканалу "Первый канал" Гуцул заявила, что Румыния "контролирует" молдавские власти, имея в виду, что Молдова не суверенная. Она отметила, что власти Молдовы могут ответить на обособление Гагаузии "громкими, угрожающими заявлениями" или развернуть войска в Гагаузии и утверждала, что объединение Молдовы и Румынии будет "смертью" Молдовы и молдавского языка и культуры.

"Интервью Гуцул 8 апреля российскому государственному телевидению, вероятно, направлено на установление условий для оправдания потенциальной будущей российской агрессии против Молдовы перед русскоязычными и пророссийски настроенными аудиториями в Гагаузии, пророссийской сепаратистской республике Молдовы Приднестровье и других пророссийских регионах Европы, Средней Азии и в самой России", — говорится в отчете.

Аналитики считают, что Кремль, вероятно, рассматривает свои усилия в Молдове как часть более широкого экзистенциального геополитического конфликта России с Западом. Так, МИД России и его представители недавно заявили, что западные страны каким-то образом руководят политикой национальной безопасности армянского правительства, и утверждали, что Финляндия "потеряла независимость в принятии внешнеполитических решений" после вступления в НАТО.

Ранее Кремль делал подобные неправдивые заявления о том, что НАТО контролирует Украину и использует Украину, чтобы угрожать России и чтобы взорвать украинский суверенитет и оправдать вторжение России в Украину. Аналитики предполагают, что российский режим будет продолжать утверждать, что его разные целевые государства не полностью суверенны, чтобы устанавливать информационные условия для российских гибридных или обычных операций против них.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль, вероятно, пытается использовать пророссийских игроков в Молдове, чтобы дестабилизировать молдавскую демократию и общество, предотвратить вступление Молдовы в Европейский Союз или даже оправдать будущие гибридные или обычные операции против Молдовы", — подытожили в Институте изучения.

Напомним, совсем недавно министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос заявил, что Россия не отказалась от намерений захватить его страну. Однако пока военной угрозы нет.

Также в Молдове связанные с Кремлем деятели в пророссийском автономном регионе Гагаузия распространяют российские нарративы. Они отражают предыдущие претензии России по отношению к Украине за год до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Это может быть частью более широких гибридных усилий Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове.