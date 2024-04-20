В Іраку пролунав потужний вибух на військовій базі, — Reuters

Вибух в Іраку. Скриншот відео із соцмереж.

Пізно ввечері в п'ятницю, 19 квітня, на півдні від столиці Іраку Багдада прогримів потужний вибух на військовій базі. Цю базу використовують Сили народної мобілізації (PMF) Іраку.

Про це в суботу, 20 квітня, повідомило Reuters із посиланням на власні джерела.

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За даними видання, удари були спрямовані на штаб-квартиру PMF на військовій базі Калсо поблизу міста Іскандарія, приблизно за 50 кілометрів на південь від Багдада.

"Обидва джерела в силових структурах сказали, що вибух стався в результаті невідомого авіаудару, який був нанесений близько опівночі в п'ятницю", — йдеться в повідомленні.

Джерела, на які посилається Reuters, стверджують, що удари не призвели до жертв, однак завдали матеріальних збитків.

Натомість джерело в міністерстві внутрішніх справ Іраку, на яке посилається Times of Israel, стверджує, що внаслідок вибуху загинула одна людина та вісім отримали поранення.

"Один із них загинув під час "бомбардування" іракської військової бази, яку використовували проіранські ополченці", — цитує його видання.

Нагадаємо, після атаки Ірану на Ізраїль Ліван, Йорданія та Ірак повідомили про закриття неба над своїми територіями.

Також ми писали про те, що наприкінці січня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про те, що з Іраку виведуть контингент американських збройних сил.