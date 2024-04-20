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В Ираке раздался мощный взрыв на военной базе, — Reuters

20 апреля 2024 05:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Ираке раздался мощный взрыв на военной базе, — Reuters
Взрыв в Ираке. Скриншот видео из соцсетей.
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Поздно вечером в пятницу, 19 апреля, к югу от столицы Ирака Багдада прогремел мощный взрыв на военной базе. Эту базу используют Силы народной мобилизации (PMF) Ирака.

Об этом в субботу, 20 апреля, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, удары были направлены на штаб-квартиру PMF на военной базе Калсо вблизи города Искандария, примерно в 50 километрах южнее Багдада.

"Оба источника в силовых структурах сказали, что взрыв произошел в результате неизвестного авиаудара, нанесенного около полуночи в пятницу", — говорится в сообщении.

Источники, на которые ссылается Reuters, утверждают, что удары не привели к жертвам, однако нанесли материальный ущерб.

При этом источник в министерстве внутренних дел Ирака, на которого ссылается Times of Israel, утверждает, что в результате взрыва погиб один человек и восемь получили ранения.

"Один из них погиб во время "бомбардировки" иракской военной базы, которую использовали проиранские ополченцы",цитирует его издание.

Напомним, после атаки Ирана на Израиль Ливан, Иордания и Ирак сообщили о закрытии неба над своими территориями.

Также мы писали о том, что в конце января министр обороны США Ллойд Остин сообщил о том, что из Ирака выведут контингент американских вооруженных сил.

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