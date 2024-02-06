В Євросоюзі хочуть закрити "Шенген" для російських дипломатів, — Politico

Поліцейський зупиняє мікроавтобус на кордоні для перевірки. Фото ілюстративне: euronews

Європейський Союз має намір обмежити поїздки російських дипломатів країнами, в яких вони акредитовані. Таким чином офіційним представникам країни-агресора хочуть заборонити пересуватися Шенгенською зоною.

Про це повідомило Politico з посилання на джерела серед дипломатів.

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Відповідна пропозиція є частиною 13 пакету європейських санкцій проти Російської Федерації.

Повідомляється, що з відповідною пропозицією виступила Чехія, яка ще минулого року наполягала обмежити свободу пересування дипломатів країни-агресора. Чеський уряд наполягав, щоб російським дипломатам видавали спеціальні візи та посвідки на проживання.

За даними видання, поки невідомо, як саме реалізують цей план, адже пересування всередині Шенгенської зони зазвичай не контролюється.

Джерела видання зазначають, що Єврокомісія також розширить списки російських компаній, яким європейські фірми не можуть продавати товари подвійного призначення та військову продукцію.

Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував одне з обмежень для нового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Йшлося про обмеження пересування російських дипломатів у межах Шенгенської зони.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує запропонувати Раді нацбезпеки та оборони пропозиції про заборону будь-якого транспортного сполучення з Росією — автомобільного, залізничного, авіаційного та суднохідного. Такі секторальні спецсанкції мають діяти аж 50 років.