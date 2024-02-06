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В Евросоюзе хотят закрыть "Шенген" для российских дипломатов, — Politico

6 февраля 2024 08:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Евросоюзе хотят закрыть "Шенген" для российских дипломатов, — Politico
Полицейский останавливает микроавтобус на границе для проверки. Фото иллюстративное: euronews
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Европейский Союз намерен ограничить поездки российских дипломатов по странам, в которых они аккредитованы. Таким образом, официальным представителям страны-агрессора хотят запретить передвигаться по Шенгенской зоне.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники среди дипломатов.

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Соответствующее предложение является частью 13-го пакета европейских санкций против Российской Федерации.

Сообщается, что с соответствующим предложением выступила Чехия, еще в прошлом году настаивавшая ограничить свободу передвижения дипломатов страны-агрессора. Чешское правительство настаивало, чтобы российским дипломатам выдавали специальные визы и виды на жительство.

По данным издания, пока неизвестно, как именно реализуют этот план, ведь передвижение внутри Шенгенской зоны обычно не контролируется.

Источники издания отмечают, что Еврокомиссия расширит списки российских компаний, которым европейские фирмы не могут продавать товары двойного назначения и военную продукцию.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил одно из ограничений нового пакета санкций Европейского Союза против России. Речь шла об ограничении передвижения российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны.

Напомним, что Кабинет министров Украины планирует представить Совету нацбезопасности и обороны предложения о запрете любого транспортного сообщения с Россией — автомобильного, железнодорожного, авиационного и судоходного. Такие секторальные спецсанкции должны действовать 50 лет.

Европейский союз
граница
Чехия
Россия
дипломатия

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