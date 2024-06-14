Переговори України про членство в ЄС

Засідання Європейської Ради. Фото ілюстративне: RFE/RL

Переговорі щодо прийому України та Молдови до Європейського Союзу відбудуться вже цього місяця. Датою їх проведення буде 25 червня.

Про таке рішення послів Євросоюзу повідомило представництво Бельгії у Європейській Раді у п'ятницю, 14 червня.

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Призначено дату переговорів. Фото: скриншот Twitter

Переговори про членство в ЄС

"Посли в принципі погодили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови", — говориться у повідомленні.

Також повідомляєтья, що бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня.

Нагадаємо, станом на сьогодні Україна виконала все, що потрібно для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський

Також 7 червня Європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Таким чином, наша країна наблизилася на ще один крок до євроінтеграції.