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В Єврораді назвали дату переговорів щодо членства України і Молдови в ЄС

14 червня 2024 23:23
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Переговори України про членство в ЄС
Засідання Європейської Ради. Фото ілюстративне: RFE/RL
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Переговорі щодо прийому України та Молдови до Європейського Союзу відбудуться вже цього місяця. Датою їх проведення буде 25 червня.

Про таке рішення послів Євросоюзу повідомило представництво Бельгії у Європейській Раді у п'ятницю, 14 червня.

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Призначено дату переговорів. Фото: скриншот Twitter

Переговори про членство в ЄС

"Посли в принципі погодили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови", — говориться у повідомленні.

Також повідомляєтья, що бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня.

Нагадаємо, станом на сьогодні Україна виконала все, що потрібно для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський 

Також 7 червня Європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Таким чином, наша країна наблизилася на ще один крок до євроінтеграції.

Україна
Молдова
Європа
Європейський союз
переговори

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