Переговори України про членство в ЄС

В Єврораді назвали дату переговорів щодо членства України і Молдови в ЄС
Переговорі щодо прийому України та Молдови до Європейського Союзу відбудуться вже цього місяця. Датою їх проведення буде 25 червня.
Про таке рішення послів Євросоюзу повідомило представництво Бельгії у Європейській Раді у п'ятницю, 14 червня.
Переговори про членство в ЄС
"Посли в принципі погодили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови", — говориться у повідомленні.
Також повідомляєтья, що бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня.
Нагадаємо, станом на сьогодні Україна виконала все, що потрібно для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський
Також 7 червня Європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Таким чином, наша країна наблизилася на ще один крок до євроінтеграції.
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