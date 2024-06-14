Переговоры Украины о членстве в ЕС

Заседание Европейского Совета. Фото иллюстративное: RFE/RL

Переговоры по приему Украины и Молдовы в Европейский Союз состоятся уже в этом месяце. Датой их проведения будет 25 июня.

Об этом решении послов Евросоюза сообщило представительство Бельгии в Европейском Совете в пятницу, 14 июня.

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Назначена дата переговоров. Фото: скриншот Twitter

Переговоры о членстве в ЕС

"Послы в принципе согласовали переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день Украина выполнила все, что нужно для переговоров о членстве в Европейском Союзе. Переговорная рамка должна быть утверждена в июне. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский

Также 7 июня Европейская комиссия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Таким образом, наша страна приблизилась к еще одному шагу к евроинтеграции.