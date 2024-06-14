Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Евросовете назвали дату переговоров по членству Украины и Молдовы в ЕС arrow

В Евросовете назвали дату переговоров по членству Украины и Молдовы в ЕС

14 июня 2024 23:23
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Переговоры Украины о членстве в ЕС
Заседание Европейского Совета. Фото иллюстративное: RFE/RL
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Переговоры по приему Украины и Молдовы в Европейский Союз состоятся уже в этом месяце. Датой их проведения будет 25 июня.

Об этом решении послов Евросоюза сообщило представительство Бельгии в Европейском Совете в пятницу, 14 июня.

Читайте также:
переговоры о ЕС для Украины и Молдовы
Назначена дата переговоров. Фото: скриншот Twitter

Переговоры о членстве в ЕС

"Послы в принципе согласовали переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день Украина выполнила все, что нужно для переговоров о членстве в Европейском Союзе. Переговорная рамка должна быть утверждена в июне. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский

Также 7 июня Европейская комиссия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Таким образом, наша страна приблизилась к еще одному шагу к евроинтеграции.

Украина
Молдова
Европа
Европейский союз
переговоры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина