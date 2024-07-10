Конфіскація російських активів — коли Україна отримає гроші

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Panorama

Україна незабаром отримає перший транш з прибутку, отриманого від заморожених активів Росії. Європейська комісія планує передати ці кошти протягом найближчих тижнів.

Про це повідомив представник Європейської комісії Крістіан Віганд під час пресконференції в Брюсселі у середу, 10 липня.

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Прибутки від заморожених російських активів

"Ми маємо власну пропозицію, яка перебуває в стадії реалізації, з якою погодилися країни-члени ЄС, і зараз ми працюємо над тим, щоб перший транш з прибутку від знерухомлених активів був доступний Україні протягом наступних кількох тижнів", — зазначив представник Єврокомісії.

Віганд заявив, що до кінця цього року Україна отримає приблизно 15 мільярдів євро. Кредит також буде погашатися коштом майбутніх прибудків з російських активів.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу офіційно схвалили план щодо використання прибутків від заморожених російських активів, які отримає Україна. Вони будуть використані на закупівлю пріоритетних потреб Києва.

Раніше країни G7 домовилися надати Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених активів Росії.