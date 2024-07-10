Саудівська Аравія погрожувала країнам G7 у випадку конфіскації заморожений російських активів

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд. Фото: Офіс Президента

Саудівська Аравія натякнула, що може продати європейські боргові зобов'язання, якщо G7 арештує російські активи, заморожені на суму 300 млрд доларів. Міністерство фінансів Королівства повідомило про свою опозицію до цієї ідеї, яка мала на меті підтримати Україну, а одна особа описала це як приховану загрозу.

Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 9 липня.

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На початку цього року Саудівська Аравія натякнула, що може продати деякі європейські боргові зобов'язання, якщо країни G7 вирішать арештувати майже 300 млрд доларів заморожених активів Росії.

Міністерство фінансів Саудівської Аравії повідомило про свою опозицію до цієї ідеї деяким колегам з G7, зокрема згадавши французький державний борг.

"У травні та червні G7 розглядала різні варіанти використання коштів російського центрального банку, зрештою погодившись залишити активи недоторканими, але використовувати прибутки від них. Позиція Саудівської Аравії, ймовірно, вплинула на небажання деяких країн-членів, які стурбовані можливими наслідками такого кроку", — йдеться в повідомленні.

Саудівське міністерство фінансів спростувало інформацію про погрози, заявивши, що відносини з G7 базуються на взаємній повазі.

"Наші відносини з G-7 та іншими країнами пов’язані з взаємною повагою, і ми продовжуємо обговорювати всі питання, які сприяють глобальному зростанню та підвищують стійкість міжнародної фінансової системи", — йдеться в заяві, надісланій міністерством фінансів Саудівської Аравії.

Незважаючи на це, європейські чиновники стурбовані можливістю наслідування прикладу Саудівської Аравії іншими країнами.

Один із чиновників Саудівської Аравії сказав, що такі погрози не в стилі уряду, але він, можливо, окреслив членам G-7 можливі наслідки будь-яких захоплень. Позиція Саудівської Аравії змінилася після того, як країни G-7 виступили з пропозицією, яка не передбачає експропріацію активів, сказав один із джерел.

За словами джерел, було незрозуміло, чи діяла Саудівська Аравія з власних інтересів — побоюючись, що захоплення створить прецедент, який у майбутньому може бути використаний проти інших країн — чи з солідарності з Росією.

"Якими б не були мотиви, крок Саудівської Аравії підкреслює її зростаючий вплив на світовій арені та труднощі Великої сімки в отриманні підтримки України з боку так званих країн Глобального Півдня перед обличчям агресії Росії", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу офіційно схвалили план щодо використання прибутків від заморожених російських активів, які отримає Україна. Вони будуть використані на закупівлю пріоритетних потреб Києва.

Раніше країни G7 домовилися надати Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених активів Росії.