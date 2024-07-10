Саудовская Аравия угрожала странам G7 в случае конфискации замороженных российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд. Фото: Офис Президента

Саудовская Аравия намекнула, что может продать европейские долговые обязательства, если G7 арестует российские активы, замороженные на сумму 300 млрд долларов. Министерство финансов Королевства сообщило о своей оппозиции этой идее, которая имела целью поддержать Украину, а один человек описал это как скрытую угрозу.

Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 9 июля.

Читайте также:

Саудовская Аравия угрожала Евросоюзу в случае конфискации российских активов

В начале этого года Саудовская Аравия намекнула, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если страны G7 решат арестовать около 300 млрд долларов замороженных активов России.

Министерство финансов Саудовской Аравии сообщило о своей оппозиции этой идее некоторым коллегам из G7, в частности вспомнив французский государственный долг.

"В мае и июне G7 рассматривала различные варианты использования средств российского центрального банка, в конце концов согласившись оставить активы неприкосновенными, но использовать доходы от них. Позиция Саудовской Аравии, вероятно, повлияла на нежелание некоторых стран-членов, обеспокоенных возможными последствиями такого шага", — говорится в сообщении.

Саудовское министерство финансов опровергло информацию об угрозах, заявив, что отношения с G7 базируются на взаимном уважении.

"Наши отношения с G-7 и другими странами связаны с взаимным уважением, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, способствующие глобальному росту и повышающие устойчивость международной финансовой системы", — говорится в заявлении, направленном министерством финансов Саудовской Аравии.

Несмотря на это, европейские чиновники озабочены возможностью последовать примеру Саудовской Аравии другими странами.

Один из чиновников Саудовской Аравии сказал, что такие угрозы не в стиле правительства, но оно, возможно, очертило членам G-7 возможные последствия любых захватов. Позиция Саудовской Аравии изменилась после того, как страны G-7 выступили с предложением, не предусматривающим экспроприацию активов, сказал один из источников.

По словам источников, было непонятно, действовала ли Саудовская Аравия по собственным интересам — опасаясь, что захват создаст прецедент, который в будущем может быть использован против других стран — или по солидарности с Россией.

"Каков бы ни были мотивы, шаг Саудовской Аравии подчеркивает ее растущее влияние на мировой арене и трудности Большой семерки в получении поддержки Украины со стороны так называемых стран Глобального Юга перед лицом агрессии России" , — говорится в сообщении.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза официально одобрили план по использованию доходов от замороженных российских активов, которые получит Украина. Они будут использованы для закупки приоритетных потребностей Киева.

Ранее страны G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов России.