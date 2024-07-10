Конфискация российских активов – когда Украина получит деньги

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Panorama

Украина вскоре получит первый транш по прибыли, полученной от замороженных активов России. Европейская комиссия планирует передать эти средства в ближайшие недели.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд во время пресс-конференции в Брюсселе в среду, 10 июля.

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Доходы от замороженных российских активов

"У нас есть собственное предложение, которое находится в стадии реализации, с которым согласились страны-члены ЕС, и сейчас мы работаем над тем, чтобы первый транш по прибыли от обездвиженных активов был доступен Украине в течение следующих нескольких недель", — отметил представитель Еврокомиссии.

Виганд заявил, что до конца этого года Украина получит около 15 миллиардов евро. Кредит также будет погашаться на средства будущих прибылей по российским активам.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза официально одобрили план по использованию доходов от замороженных российских активов, которые получит Украина. Они будут использованы для закупки приоритетных потребностей Киева.

Ранее страны G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов России.