В Японії 10 серпня стався потужний землетрус — що відомо про його наслідки

Тріщини на асфальті після землетрусу. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У суботу, 10 серпня, на півночі та північному сході Японії зафіксували потужний землетрус. Магнітуда поштовхів становила 6,8 бала.

Про це в суботу, 10 серпня, із посиланням на заяву метеорологічного агенства Японії повідомило видання Kyodo News.

Читайте також:

Епіцентр землетрусу в Японії 10 серпня. Карта від Japan Meterological Agency

Що відомо про землетрус в Японії

Поштовхи зафіксували поблизу найбільш північного японського острова Хоккайду о 12:19 за місцевим часом. Також підземні коливання помітили в частинах префектур Аоморі та Івате.

Попри потужність землетрусу, поштовхи були не надто сильними та не призвели до цунамі, оскільки епіцентр землетрусу виник на глибині 490 кілометрів під землею.

Інформації щодо жертв і постраждалих унаслідок землетрусу наразі немає.

Де нещодавно сталися землетруси

На початку серпня зафіксували землетрус на півдні Італії. Сила підземних поштовхів сягнула близько п'ятьох балів за шкалою Ріхтера. Серйозних руйнувань унаслідок цього явища не виникло.

А у Грузії у другій половині червня впродовж однієї доби сталося чотири землетруси потужністю від 3,3 до 4,7 бала. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на південному сході від міста Оні.