В Італії стався землетрус магнітудою 5,0 балів

Землетрус пошкодив дорогу. Ілюстративне фото: ESI

На півдні Італії зафіксували землетрус. Сила земних поштовхів була близько 5,0 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Землетрус в Італії

Моніторингові групи повідомляють, що коливання землі відчувалося на великій території. Однак повідомлень про серйозні руйнування не надходило.

У пресслужбі італійської пожежної служби розповіли, що вони не отримували інформації щодо пошкодження та прохань про допомогу внаслідок землетрусу.

Також не було відповідних заяв щодо руйнувань або постраждалих і від Агентства цивільного захисту Італії.

У Національному інституті геофізики та вулканології Італії зазначили, що епіцентр підземних поштовхів був неподалік від міста Козенца в регіоні Калабрія.

Епіцентр землетрусу в Італії. Фото: GoogleMaps

Спеціалісти надали землетрусу магнітуду 5,0. Водночас у німецькому науково-дослідному центрі геонаук його оцінили в 4,6 бала, хоча спочатку давали 5,3 бала.

Нагадаємо, у червні в районі міста Оні у Грузії сталося чотири землетруси. Магнітуда коливалася від 3,3 до 4,7 бала.

Також у Румунії у травні стався потужний землетрус, який могли відчути на півдні Одеської області: магнітуда поштовхів становила 4,1 бала.