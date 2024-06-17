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На заході Грузії зафіксували чотири землетруси за день

17 червня 2024 08:51
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Чотири землетруси за день спостерігали в Грузії
Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: Pexels
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У неділю в Грузії, в районі міста Оні, сталося чотири землетруси. Магнітуда коливалася від 3,3 до 4,7 бала.

Про це повідомило видання Ехо Кавказу у неділю, 16 червня. 

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Відомо, що перші поштовхи зафіксували о 17:16 за тбіліським часом, наступні землетруси сталися о 19:42, 19:49 та о 20:08.

За інформацією Національного центру сейсмічного моніторингу, епіцентр підземних поштовхів фіксували в районі сіл Ірі та Баджіхеві, на південний схід від міста Оні.

Магнітуда першого землетрусу становила 3,8 бала, другого — 4,7, третього — 4,4, четвертого — 3,3.

Нагадаємо, у Румунії у травні стався потужний землетрус, який могли відчути на півдні Одеської області: магнітуда поштовхів становила 4,1 бала.

Також у квітні в Японії стався землетрус магнітудою у 6 балів: підземні поштовхи відчувалися у 19 префектурах, зокрема поблизу Фукусіми. 

Також ми писали, що поблизу східного узбережжя Тайваню стався потужний землетрус магнітудою 7,7 бала, який призвів до загибелі та травмувань людей. 

природа
землетрус
Грузія
природне явище

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