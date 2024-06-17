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На западе Грузии зафиксировали четыре землетрясения за день

17 июня 2024 08:51
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Четыре землетрясения за день наблюдали в Грузии
Последствия землетрясения. Фото иллюстративное: Pexels
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В воскресенье в Грузии, в районе города Они, произошло четыре землетрясения. Магнитуда колебалась от 3,3 до 4,7 балла.

Об этом сообщило издание Эхо Кавказа в воскресенье, 16 июня.

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Известно, что первые толчки зафиксировали в 17:16 по тбилисскому времени, последующие землетрясения произошли в 19:42, 19:49 и 20:08.

По информации Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр подземных толчков фиксировали в районе сел Ири и Баджихе, юго-восточнее города Они.

Магнитуда первого землетрясения составляла 3,8 балла, второго – 4,7, третьего – 4,4, четвертого – 3,3.

Напомним, в Румынии в мае произошло мощное землетрясение, которое могли ощутить на юге Одесской области: магнитуда толчков составила 4,1 балла.

Также в апреле в Японии произошло землетрясение магнитудой в 6 баллов: подземные толчки ощущались в 19 префектурах, в том числе вблизи Фукусимы.

Также мы писали, что у восточного побережья Тайваня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла, которое привело к гибели и травмам людей.

природа
землетрясение
Грузия
природное явление