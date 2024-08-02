В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов

Землетрясение повредило дорогу. Иллюстративное фото: ESI

На юге Италии зафиксировали землетрясение. Сила земных толчков была около 5,0 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Reuters.

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Мониторинговые группы сообщают, что колебание земли ощущалось на обширной территории. Однако сообщений о серьезных разрушениях не поступало.

В пресс-службе итальянской пожарной службы рассказали, что они не получали информацию о повреждениях и просьбах о помощи в результате землетрясения.

Также не было соответствующих заявлений по поводу разрушений или пострадавших и от Агентства гражданской защиты Италии.

В Национальном институте геофизики и вулканологии Италии отметили, что эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Козенца в регионе Калабрия.

Эпицентр землетрясения в Италии. Фото: GoogleMaps

Специалисты дали землетрясению магнитуду 5,0. В то же время в немецком научно-исследовательском центре геонаук его оценили в 4,6 балла, хотя сначала давали 5,3 балла.

Напомним, в июне в районе города Они в Грузии произошло четыре землетрясения. Магнитуда колебалась от 3,3 до 4,7 балла.

Также в Румынии в мае произошло мощное землетрясение, которое могли ощутить на юге Одесской области: магнитуда толчков составила 4,1 балла.