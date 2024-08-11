В Японии 10 августа произошло мощное землетрясение — что известно о его последствиях

Трещины на асфальте после землетрясения. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В субботу, 10 августа, на севере и северо-востоке Японии зафиксировали мощное землетрясение. Магнитуда толчков составила 6,8 балла.

Об этом в субботу, 10 августа, со ссылкой на заявление метеорологического агентства Японии сообщило издание Kyodo News.

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Эпицентр землетрясения в Японии 10 августа. Карта Japan Meterological Agency

Что известно о землетрясении в Японии

Толчки зафиксировали у самого северного японского острова Хоккайду в 12:19 по местному времени. Также подземные колебания заметили в частях префектур Аомори и Иватэ.

Несмотря на мощь землетрясения, толчки были не очень сильными и не привели к цунами, так как эпицентр землетрясения возник на глубине 490 километров под землей.

Информации о жертвах и пострадавших в результате землетрясения на данный момент нет.

Где недавно произошли землетрясения

В начале августа зафиксировали землетрясение на юге Италии. Сила подземных толчков достигла около пяти баллов по шкале Рихтера. Серьезных разрушений в результате этого явления не возникло.

А в Грузии во второй половине июня в течение суток произошло четыре землетрясения мощностью от 3,3 до 4,7 балла. Эпицентр подземных толчков зафиксировали на юго-востоке от города Они.