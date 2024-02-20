В ГУР представили новий військовий шеврон — як виглядає розпізнавальний знак
В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України офіційно затвердили новий нарукавний військовий шеврон для форменого одягу військовослужбовців розвідвідомства у вигляді білого тризубу на чорному тлі.
Про це повідомила пресслужба ГУР у вівторок, 20 лютого.
В ГУР представили новий шеврон
За інформацією від розвідників, відповідний Наказ Міноборони України від 25.01.24 №53 "Про затвердження змін до наказу №606" вже зареєстровано у Мін'юсті.
На колажі, який опублікувало силове відомство, видно, що новий шеврон розвідників виконаний у формі загальновійськового гербового щита.
"Тризубу надано об’єму ― його окремі грані перебувають у тіні, що символізує специфіку роботи українських воєнних розвідників, спрямовану на захист національних інтересів держави", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше представник Telegram Ремі Вонг відповів на коментар ГУР про загрози в месенджері, заявивши, що він є "безпечним для українців", а його засновник, Павло Дуров, покинув РФ під час Євромайдану.
Ця інформація набула розголосу, коли спікер силового відомства Андрій Юсов заявив, що Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України.
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