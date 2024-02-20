В ГУР представили новий військовий шеврон — як виглядає розпізнавальний знак

Бійці ГУР на тренувальному вишколі. Фото: ГУР

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України офіційно затвердили новий нарукавний військовий шеврон для форменого одягу військовослужбовців розвідвідомства у вигляді білого тризубу на чорному тлі.

Про це повідомила пресслужба ГУР у вівторок, 20 лютого.

В ГУР представили новий шеврон

За інформацією від розвідників, відповідний Наказ Міноборони України від 25.01.24 №53 "Про затвердження змін до наказу №606" вже зареєстровано у Мін'юсті.

Новий вигляд офіційного шеврона ГУР. Джерело: пресслужба ГУР

На колажі, який опублікувало силове відомство, видно, що новий шеврон розвідників виконаний у формі загальновійськового гербового щита.

"Тризубу надано об’єму ― його окремі грані перебувають у тіні, що символізує специфіку роботи українських воєнних розвідників, спрямовану на захист національних інтересів держави", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше представник Telegram Ремі Вонг відповів на коментар ГУР про загрози в месенджері, заявивши, що він є "безпечним для українців", а його засновник, Павло Дуров, покинув РФ під час Євромайдану.

Ця інформація набула розголосу, коли спікер силового відомства Андрій Юсов заявив, що Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України.