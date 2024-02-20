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В ГУР представили новый военный шеврон — как выглядит опознавательный знак

20 февраля 2024 17:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ГУР представили новый военный шеврон — как выглядит опознавательный знак
Бойцы ГУР на тренировочном построении. Фото: ГУР
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально утвердили новый нарукавный военный шеврон для форменной одежды военнослужащих разведомства в виде белого трезубца на черном фоне.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР во вторник, 20 февраля.

В ГУР представили новый шеврон

По информации от разведчиков, соответствующий Приказ Минобороны Украины от 25.01.24 №53 "Об утверждении изменений в приказе №606" уже зарегистрирован в Минюсте.

В ГУР представили новый военный шеврон - как выглядит опознавательный знак
Новый вид официального шеврона ГУР. Источник: пресс-служба ГУР

На коллаже, опубликованном силовым ведомством, видно, что новый шеврон разведчиков выполнен в форме общевойскового гербового щита.

"Тризубу предоставлен объем - его отдельные грани находятся в тени, что символизирует специфику работы украинских военных разведчиков, направленную на защиту национальных интересов государства", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее представитель Telegram Реми Вонг ответил на комментарий ГУР об угрозах в мессенджере, заявив, что он "безопасен для украинцев", а его основатель, Павел Дуров, покинул РФ во время Евромайдана.

Эта информация получила огласку, когда спикер силового ведомства Андрей Юсов заявил, что Telegram включает в себя ряд угроз безопасности Украины.

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