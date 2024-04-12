В Естонії можуть заборонити діяльність Московського патріархату

Патріарх РПЦ Кирило та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пропонує парламенту визнати Московський патріархат терористичною організацією, щоб зрештою заборонити його діяльність в країні. Він наголосив, що це ніяк не вплине на парафіян, але означає, що зв'язки з Росією будуть розірвані.

Про це повідомляє видання ERR.

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Після позиції очільника естонського МВС представник Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні Московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, що звучать у Москві, на підтримку війни Росії проти України. Тим самим місцева церква, по суті, відкинула вимогу Ляенеметса вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.

Ляенеметс наголосив, що ґрунтуючись на експертизі відомства та оцінці поліції безпеки, яка нещодавно надійшла до нього, у нього, як у міністра внутрішніх справ не залишається іншого вибору, окрім як самому вжити заходів для розриву зв'язків між ЕПЦ МП і РПЦ.

"Враховуючи наявний контекст, у мене, як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, окрім як запропонувати парламенту оголосити Московський патріархат терористичним, який підтримує у своїй діяльності тероризм. Як наслідок, міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність діючої тут церковної", — заявив урядовець.

Він пояснив, що це ніяк не вплине на парафіян і це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані.

"Ми маємо розуміти, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі", — нагадав політик.

Нагадаємо, 4 квітня Верховний Суд вперше ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Також голова СБУ Василь Малюк розповів, що спецслужба затримала 80 священників УПЦ МП, які коригували обстріли РФ.