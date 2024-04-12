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В Естонії можуть заборонити діяльність Московського патріархату

12 квітня 2024 10:55
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В Естонії можуть заборонити діяльність Московського патріархату
Патріарх РПЦ Кирило та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пропонує парламенту визнати Московський патріархат терористичною організацією, щоб зрештою заборонити його діяльність в країні. Він наголосив, що це ніяк не вплине на парафіян, але означає, що зв'язки з Росією будуть розірвані. 

Про це повідомляє видання ERR.

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Заборона Московського патріархату в Естонії

Після позиції очільника естонського МВС представник Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні Московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, що звучать у Москві, на підтримку війни Росії проти України. Тим самим місцева церква, по суті, відкинула вимогу Ляенеметса вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.

Ляенеметс наголосив, що ґрунтуючись на експертизі відомства та оцінці поліції безпеки, яка нещодавно надійшла до нього, у нього, як у міністра внутрішніх справ не залишається іншого вибору, окрім як самому вжити заходів для розриву зв'язків між ЕПЦ МП і РПЦ.

"Враховуючи наявний контекст, у мене, як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, окрім як запропонувати парламенту оголосити Московський патріархат терористичним, який підтримує у своїй діяльності тероризм. Як наслідок, міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність діючої тут церковної", — заявив урядовець.

Він пояснив, що  це ніяк не вплине на парафіян і це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані.

"Ми маємо розуміти, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі", — нагадав політик. 

Нагадаємо, 4 квітня Верховний Суд вперше ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Також голова СБУ Василь Малюк розповів, що спецслужба затримала 80 священників УПЦ МП, які коригували обстріли РФ. 

Естонія
церква
заборона
РПЦ
Росія

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