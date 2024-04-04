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Суд вперше узаконив перехід з УПЦ МП до ПЦУ

4 квітня 2024 04:42
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Суд вперше узаконив перехід з УПЦ МП до ПЦУ
Дівчинка у церкві. Фото: Новини.Live
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Представники УПЦ МП довгий час вихваляли російську агресію та розпалювали міжрелігійну ворожнечу на території України. Але тепер Верховний Суд вперше ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Про це у четвер, 4 квітня, йдеться на Facebook-сторінці Верховного Суду.

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У суді повідомили, що частина мешканців села Калинівка Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, перейшовши до Православної Церкви України. Однак цей крок було оскаржено в суді.

Судова палата для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду передала справу на розгляд Великої Палати ВС.

"Вирішуючи питання про межі втручання держави у право на свободу віросповідання, Велика Палата ВС як засадничим положенням керувалася тим, що завданням суду є визначення того, чи заходи, вжиті на національному рівні, є виправданими та пропорційними, а також наскільки виправданим є втручання суду у внутрішні справи релігійної громади", — розповіли представники Верховного Суду.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд правок і направив до Верховної Ради на голосування законопроєкт про заборону російських релігійних організацій в Україні.

суд
церква
Верховний суд
УПЦ МП

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