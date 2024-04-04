Суд вперше узаконив перехід з УПЦ МП до ПЦУ
Представники УПЦ МП довгий час вихваляли російську агресію та розпалювали міжрелігійну ворожнечу на території України. Але тепер Верховний Суд вперше ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.
Про це у четвер, 4 квітня, йдеться на Facebook-сторінці Верховного Суду.
Суд вперше узаконив перехід з УПЦ МП до ПЦУ — що відомо
У суді повідомили, що частина мешканців села Калинівка Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, перейшовши до Православної Церкви України. Однак цей крок було оскаржено в суді.
Судова палата для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду передала справу на розгляд Великої Палати ВС.
"Вирішуючи питання про межі втручання держави у право на свободу віросповідання, Велика Палата ВС як засадничим положенням керувалася тим, що завданням суду є визначення того, чи заходи, вжиті на національному рівні, є виправданими та пропорційними, а також наскільки виправданим є втручання суду у внутрішні справи релігійної громади", — розповіли представники Верховного Суду.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд правок і направив до Верховної Ради на голосування законопроєкт про заборону російських релігійних організацій в Україні.
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