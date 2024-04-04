Суд впервые узаконил переход с УПЦ МП в ПЦУ

Девочка в церкви. Фото: Новини.Live

Представители УПЦ МП долгое время восхваляли российскую агрессию и разжигали межрелигиозную рознь на территории Украины. Но теперь Верховный Суд впервые принял решение, признающее законным переход религиозной общины из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом в четверг, 4 апреля, говорится на Facebook-странице Верховного Суда.

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В суде сообщили, что часть жителей села Калиновка Житомирской области решила добровольно изменить каноническую принадлежность, перейдя в Православную Церковь Украины. Однако этот шаг был обжалован в суде.

Судебная палата для рассмотрения дел по корпоративным спорам, корпоративным правам и ценным бумагам Кассационного хозяйственного суда передала дело на рассмотрение Большой Палаты ВС.

"Решая вопрос о границах вмешательства государства в право на свободу вероисповедания, Великая Палата ВС как основополагающим положением руководствовалась тем, что задачей суда является определение того, являются ли меры, предпринятые на национальном уровне, оправданными и пропорциональными, а также насколько оправданным является вмешательство суда в внутренние дела религиозной общины", — рассказали представители Верховного Суда.

Напомним, комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике закончил рассмотрение правок и направил в Верховную Раду на голосование законопроект о запрете российских религиозных организаций в Украине.