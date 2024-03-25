Малюк розповів, скільки СБУ затримала священників УПЦ МП, які коригували обстріли РФ
Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про окремих священників Української православної церкви Московського патріархату, які коригують російські обстріли. За його словами, у служби виникають запитання тільки до тих, хто працює проти України.
Про це Василь Малюк сказав в інтерв'ю ICTV у понеділок, 25 березня.
Священники УПЦ МП коригують обстріли РФ
"Якщо особа в рясі стоїть і по телефону коригує вогонь ворога по мирному кварталу. Що тут спільного з Богом? Чи може ряса та кадило в такому випадку бути індульгенцією? Звичайно, ні. Ми її притягуємо до відповідальності як і будь-кого іншого", — сказав Малюк.
За його словами, СБУ не бореться зі священнослужителями загалом, у служби виникають запитання тільки до тих, хто працює проти України, прикриваючи рясою "ФСБешні мундири".
Малюк розповів, що завдяки СБУ вже 23 агенти в рясах отримали судові вироки. Список їхніх злочинів — від державної зради до розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Загалом було оголошено 37 підозр та відкрито понад 80 кримінальних проваджень.
Нагадаємо, парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд правок та направив до ВРУ на голосування законопроєкт про заборону російських релігійних організацій в Україні.
Також народний депутат України, голова Комітету гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв прокоментував наміри Верховної Ради ухвалити законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП в Україні. Політик розкритикував рішення колег.
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