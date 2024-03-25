Малюк розповів, скільки СБУ затримала священників УПЦ МП, які коригували обстріли РФ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: скриншот

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про окремих священників Української православної церкви Московського патріархату, які коригують російські обстріли. За його словами, у служби виникають запитання тільки до тих, хто працює проти України.

Про це Василь Малюк сказав в інтерв'ю ICTV у понеділок, 25 березня.

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"Якщо особа в рясі стоїть і по телефону коригує вогонь ворога по мирному кварталу. Що тут спільного з Богом? Чи може ряса та кадило в такому випадку бути індульгенцією? Звичайно, ні. Ми її притягуємо до відповідальності як і будь-кого іншого", — сказав Малюк.

За його словами, СБУ не бореться зі священнослужителями загалом, у служби виникають запитання тільки до тих, хто працює проти України, прикриваючи рясою "ФСБешні мундири".

Малюк розповів, що завдяки СБУ вже 23 агенти в рясах отримали судові вироки. Список їхніх злочинів — від державної зради до розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Загалом було оголошено 37 підозр та відкрито понад 80 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд правок та направив до ВРУ на голосування законопроєкт про заборону російських релігійних організацій в Україні.

Також народний депутат України, голова Комітету гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв прокоментував наміри Верховної Ради ухвалити законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП в Україні. Політик розкритикував рішення колег.