Малюк рассказал, сколько СБУ задержала священников УПЦ МП, которые корректировали обстрелы РФ

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал об отдельных священниках Украинской православной церкви Московского патриархата, которые корректируют российские обстрелы. По его словам, у службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины.

Об этом Василий Малюк сказал в интервью ICTV в понедельник, 25 марта.

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"Если лицо в рясе стоит и по телефону корректирует огонь врага по мирному кварталу. Что здесь общего с Богом? Может ли ряса и кадило в таком случае быть индульгенцией? Конечно, нет. Мы ее привлекаем к ответственности как и любого другого", — сказал Малюк.

По его словам, СБУ не борется со священнослужителями в целом, у службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины, прикрывая рясой "ФСБешные мундиры".

Малюк рассказал, что благодаря СБУ уже 23 агента в рясах получили судебные приговоры. Список их преступлений — от государственной измены до разжигания межрелигиозной вражды. Всего было объявлено 37 подозрений и открыто более 80 уголовных производств.

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