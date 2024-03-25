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Малюк рассказал, сколько СБУ задержала священников УПЦ МП, которые корректировали обстрелы РФ

25 марта 2024 21:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Малюк рассказал, сколько СБУ задержала священников УПЦ МП, которые корректировали обстрелы РФ
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ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал об отдельных священниках Украинской православной церкви Московского патриархата, которые корректируют российские обстрелы. По его словам, у службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины.

Об этом Василий Малюк сказал в интервью ICTV в понедельник, 25 марта.

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Священники УПЦ МП корректируют обстрелы РФ

"Если лицо в рясе стоит и по телефону корректирует огонь врага по мирному кварталу. Что здесь общего с Богом? Может ли ряса и кадило в таком случае быть индульгенцией? Конечно, нет. Мы ее привлекаем к ответственности как и любого другого", — сказал Малюк.

По его словам, СБУ не борется со священнослужителями в целом, у службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины, прикрывая рясой "ФСБешные мундиры".

Малюк рассказал, что благодаря СБУ уже 23 агента в рясах получили судебные приговоры. Список их преступлений — от государственной измены до разжигания межрелигиозной вражды. Всего было объявлено 37 подозрений и открыто более 80 уголовных производств.

Новость дополняется...

СБУ
война
Украина
обстрелы
ФСБ
Василий Малюк
УПЦ МП

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