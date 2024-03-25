Малюк рассказал, сколько СБУ задержала священников УПЦ МП, которые корректировали обстрелы РФ
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал об отдельных священниках Украинской православной церкви Московского патриархата, которые корректируют российские обстрелы. По его словам, у службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины.
Об этом Василий Малюк сказал в интервью ICTV в понедельник, 25 марта.
Священники УПЦ МП корректируют обстрелы РФ
"Если лицо в рясе стоит и по телефону корректирует огонь врага по мирному кварталу. Что здесь общего с Богом? Может ли ряса и кадило в таком случае быть индульгенцией? Конечно, нет. Мы ее привлекаем к ответственности как и любого другого", — сказал Малюк.
По его словам, СБУ не борется со священнослужителями в целом, у службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины, прикрывая рясой "ФСБешные мундиры".
Малюк рассказал, что благодаря СБУ уже 23 агента в рясах получили судебные приговоры. Список их преступлений — от государственной измены до разжигания межрелигиозной вражды. Всего было объявлено 37 подозрений и открыто более 80 уголовных производств.
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