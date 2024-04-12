В Эстонии могут запретить деятельность Московского патриархата

Патриарх РПЦ Кирилл и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предлагает парламенту признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы в конце концов запретить его деятельность в стране. Он подчеркнул, что это никак не повлияет на прихожан, но означает, что связи с Россией будут разорваны.

Об этом сообщает издание ERR.

Читайте также:

Запрет Московского патриархата в Эстонии

После позиции главы эстонского МВД представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) заявил, что они не находятся в прямом подчинении Московского патриарха и не могут отвечать за звучащие в Москве высказывания в поддержку войны России против Украины. Тем самым местная церковь, в сущности, отвергла требование Ляенеметса выйти из подчинения российского патриарха Кирилла.

Ляэнеметс подчеркнул, что основываясь на экспертизе недавно поступившей к нему ведомства и оценке полиции безопасности, у него, как у министра внутренних дел не остается другого выбора, кроме как самому принять меры для разрыва связей между ЭПЦ МП и РПЦ.

"Учитывая существующий контекст, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить парламенту объявить Московский патриархат террористическим, поддерживающий в своей деятельности терроризм. Как следствие, министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной", — заявил чиновник.

Он объяснил, что это никак не повлияет на прихожан и не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны.

"Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире", — напомнил политик.

Напомним, 4 апреля Верховный Суд впервые принял решение, признающее законным переход религиозной общины из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Также глава СБУ Василий Малюк рассказал, что спецслужба задержала 80 священников УПЦ МП, корректировавших обстрелы РФ.