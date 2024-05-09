В Енергодарі за несплату комунальних послуг можуть забрати житло — мер міста

Тимчасово окупований Енергодар. Фото: росЗМІ

Так звана влада тимчасово окупованого Енергодара робить описи майна людей, зокрема нерухомого. У порожнє житло — або в те, за яке не сплачують комунальні послуги — заселяють росіян або мешканців інших окупованих населених пунктів.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Захоплення житла в Енергодарі

Росіяни майже одразу після окупації Енергодару перереєстрували всі українські комунальні підприємства, залишивши ті ж самі назви.

"Це для того, щоб люди максимально були введені в стан того, що вони сплачують українські рахунки. Люди на російські рахунки намагаються не сплачувати деякі, але під тиском того, що заберуть фактично майно, доводиться", — розповідає Дмитро Орлов.

Рейдерські захоплення помешкань тих, хто покинув окуповану територію, відбуваються в місті регулярно.

"Якщо брати по нерухомому майну, то вони роблять певний опис, маючи бази захоплених комунальних підприємств, бази мешканців — вони несвіжі, але тим не менш, хоч якісь є. І вони намагаються відслідковувати ті квартири, які покинули люди, і намагаються заселяти в них людей з материкової частини Росії, фахівців, яких вони завезли з інших атомних станцій, ну і також тих, кого вони залучають до роботи саме в місті з тих населених пунктів, які поблизу на тимчаосово окупованій території — приваблюють людей роботою, якої, в принципі, достатньо, бо людей майже не лишилося в місті", — пояснює міський голова Енергодара.

Нагадаємо, в Енергодарі людей примушують отримувати російські паспорти, загрожуючи помістити їх у катівню за відмову.

Також у місті гострий дефіцит критично важливих ліків від хвороб, притаманних місту-супутнику атомної станції.