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В Энергодаре за неуплату коммунальных услуг могут забрать жилье, — мэр города

9 мая 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
В Энергодаре за неуплату коммунальных услуг могут забрать жилье, — мэр города
Временно оккупирован Энергодар. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Так называемая власть временно оккупированного Энергодара делает описания имущества людей, в том числе недвижимого. В пустое жилье или в то, за которое не платят коммунальные услуги, заселяют россиян или жителей других оккупированных населенных пунктов.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Захват жилья в Энергодаре

Россияне почти сразу после оккупации Энергодара перерегистрировали все украинские коммунальные предприятия, оставив те же названия.

"Это для того, чтобы люди максимально были введены в состояние того, что они платят украинские счета. Люди на российские счета пытаются не платить некоторые, но под давлением того, что заберут фактически имущество, приходится", — рассказывает Дмитрий Орлов.

Рейдерские захваты жилья тех, кто покинул оккупированную территорию, происходят в городе регулярно.

"Если брать по недвижимому имуществу, то они делают определенное описание, имея базы захваченных коммунальных предприятий, базы жителей — они несвежие, но тем не менее, хоть какие-то есть. И они пытаются отслеживать те квартиры, которые покинули люди, и пытаются заселять в них людей из материковой части России, специалистов, которых они завезли с других атомных станций, ну и также тех, кого они привлекают к работе именно в городе из тех населенных пунктов, которые поблизости на временно оккупированной территории — привлекают людей работой, которой, в принципе, достаточно, потому что людей почти не осталось в городе", — объясняет мэр Энергодара.

Напомним, в Энергодаре людей заставляют получать российские паспорта, угрожая поместить их в застенку за отказ.

Также в городе острый дефицит критически важных лекарств от болезней, присущих городу-спутнику атомной станции.

коммунальные услуги
жилье
Энергодар
ЗАЭС
оккупация

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