В Энергодаре за неуплату коммунальных услуг могут забрать жилье, — мэр города
Так называемая власть временно оккупированного Энергодара делает описания имущества людей, в том числе недвижимого. В пустое жилье или в то, за которое не платят коммунальные услуги, заселяют россиян или жителей других оккупированных населенных пунктов.
Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Захват жилья в Энергодаре
Россияне почти сразу после оккупации Энергодара перерегистрировали все украинские коммунальные предприятия, оставив те же названия.
"Это для того, чтобы люди максимально были введены в состояние того, что они платят украинские счета. Люди на российские счета пытаются не платить некоторые, но под давлением того, что заберут фактически имущество, приходится", — рассказывает Дмитрий Орлов.
Рейдерские захваты жилья тех, кто покинул оккупированную территорию, происходят в городе регулярно.
"Если брать по недвижимому имуществу, то они делают определенное описание, имея базы захваченных коммунальных предприятий, базы жителей — они несвежие, но тем не менее, хоть какие-то есть. И они пытаются отслеживать те квартиры, которые покинули люди, и пытаются заселять в них людей из материковой части России, специалистов, которых они завезли с других атомных станций, ну и также тех, кого они привлекают к работе именно в городе из тех населенных пунктов, которые поблизости на временно оккупированной территории — привлекают людей работой, которой, в принципе, достаточно, потому что людей почти не осталось в городе", — объясняет мэр Энергодара.
Напомним, в Энергодаре людей заставляют получать российские паспорта, угрожая поместить их в застенку за отказ.
Также в городе острый дефицит критически важных лекарств от болезней, присущих городу-спутнику атомной станции.
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