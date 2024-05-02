Без російських документів — у катівню, в Енергодарі триває примусова паспортизація

Паспорт Російської Федерації. Фото: google.com

Від початку цього року паспортизація в Енергодарі набуває набагато серйозніших масштабів. Через відсутність російських документів в тимчасово окупованому місті можна потрапити до катівні.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

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Паспортизація в Енергодарі

У 2024 році отримання паспорту громадянина Росії в окупованому Енергодарі перестає бути добровільним. Почався активний примус.

"Людей фактично тих, хто не отримав паспорти, там залишилось обмаль, бо не можна потрапити ані у лікарню, ані просто по вулиці спокійно пересуватись, не говорячи вже про те, щоб їздити між населеними пунктами тимчасово окупованої території", — повідомив мер Енергодара.

Між населеними пунктами окупованої росіянами території є безліч блокпостів, для проїзду через які необхідно предʼявити документи.

"На кожному блокпосту це є привід для того, щоб забрати людей до катівень і під страхом втрати життя та здоров’я люди, звичайно що, отримують, роблять відповідні заяви до правоохоронних органів України для того, щоб зафіксувати примусову саме паспортизацію", — додав Дмитро Орлов.

Нагадаємо, росіяни на окупованих територіях почали ставити штампи в свідоцтвах про народження українських дітей, де зазначено, що ті є громадянами РФ.

Також зазначимо, що Комітет ООН з прав людини визнав, що нав'язування російського громадянства жителям т.о. Криму є дискримінацією за національною ознакою та порушує права людини