Комітет ООН визнав, що нав'язування громадянства РФ жителям Криму є дискримінацією
Комітет Організації Об'єднаних Націй з прав людини визнав нав'язування російського громадянства жителям тимчасово окупованого Криму є дискримінацією за національною ознакою та порушує права людини. До того ж встановлено, що ворог незаконно переміщує українців з півострова на свою територію для відбування покарання, що теж є порушенням.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram у вівторок, 30 квітня.
Нав'язування громадянства РФ жителям Криму
"Зазначу, Комітет ООН розглянув індивідуальні скарги від трьох українських громадян. Один з них був затриманий ще до окупації півострова і потім засуджений за російським законодавством. Інші двоє були засуджені до окупації Криму, згодом їм змінили вироки на підставі російського Кримінального кодексу. Усім трьом навʼязали російське громадянство і відправили відбувати покарання на території РФ", — розповів Лубінець.
Комітет ООН визнав, що Росія порушила права людини відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, учасницею якого вона є. Йдеться про:
- затримання РФ українських громадян є свавільним, оскільки вони були засуджені за дії, вчинені до того, як РФ поширила своє кримінальне законодавство на Крим.
- переведення громадян України до РФ для відбування там покарання було незаконним;
- примусове надання російського громадянства також порушило права українських громадян і є дискримінацією за національною ознакою.
За словами Лубінця, Комітет вважає, що громадянство особи є важливим компонентом її ідентичності і що захист від свавільного або незаконного втручання в особисте життя включає захист від примусового нав'язування іноземного громадянства.
"Висновок Комітету ООН з прав людини можна назвати без перебільшення історичним. Адже формується серйозне підґрунтя для подальших рішень Європейського суду з прав людини в подібних кримських справах", — зазначив омбудсман.
За його словами, цей висновок є прецедентом на міжнародній арені та створює підстави для подальшої відповідальності РФ за всі порушення.
Нагадаємо, російські окупаційні сили цілеспрямовано перешкоджають роботі засобів зв’язку та систем навігації на Кримському півострові. Про проблеми повідомляють мешканці низки населених пунктів.
Також загарбники проводять нові чистки в бібліотеках тимчасово окупованого Криму. Так, окупанти шукають книги зі згадками Голодомору, визвольної боротьби українського народу та діяльності кримських татар на півострові.
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