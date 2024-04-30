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Комітет ООН визнав, що нав'язування громадянства РФ жителям Криму є дискримінацією

30 квітня 2024 21:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Комітет ООН визнав, що нав'язування громадянства РФ жителям Криму є дискримінацією
Комітет ООН. Фото: UN Photo/E. Debebe
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Комітет Організації Об'єднаних Націй з прав людини визнав нав'язування російського громадянства жителям тимчасово окупованого Криму є дискримінацією за національною ознакою та порушує права людини. До того ж встановлено, що ворог незаконно переміщує українців з півострова на свою територію для відбування покарання, що теж є порушенням.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram у вівторок, 30 квітня.

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Нав'язування громадянства РФ жителям Криму

"Зазначу, Комітет ООН розглянув індивідуальні скарги від трьох українських громадян. Один з них був затриманий ще до окупації півострова і потім засуджений за російським законодавством. Інші двоє були засуджені до окупації Криму, згодом їм змінили вироки на підставі російського Кримінального кодексу. Усім трьом навʼязали російське громадянство і відправили відбувати покарання на території РФ", — розповів Лубінець.

Комітет ООН визнав, що Росія порушила права людини відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, учасницею якого вона є. Йдеться про:

  • затримання РФ українських громадян є свавільним, оскільки вони були засуджені за дії, вчинені до того, як РФ поширила своє кримінальне законодавство на Крим.
  • переведення громадян України до РФ для відбування там покарання було незаконним;
  • примусове надання російського громадянства також порушило  права українських громадян і є дискримінацією за національною ознакою. 

За словами Лубінця, Комітет вважає, що громадянство особи є важливим компонентом її ідентичності і що захист від свавільного або незаконного втручання в особисте життя включає захист від примусового нав'язування іноземного громадянства.

"Висновок Комітету ООН з прав людини можна назвати без перебільшення історичним. Адже формується серйозне підґрунтя для подальших рішень Європейського суду з прав людини в подібних кримських справах", — зазначив омбудсман.

За його словами, цей висновок є прецедентом на міжнародній арені та створює підстави для подальшої відповідальності РФ за всі порушення.

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Допис Лубінця. Фото: скриншот
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Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупаційні сили цілеспрямовано перешкоджають роботі засобів зв’язку та систем навігації на Кримському півострові. Про проблеми повідомляють мешканці низки населених пунктів.

Також загарбники проводять нові чистки в бібліотеках тимчасово окупованого Криму. Так, окупанти шукають книги зі згадками Голодомору, визвольної боротьби українського народу та діяльності кримських татар на півострові.

Крим
українці
ООН
Україна
російські паспорти
Дмитро Лубінець
дискримінація

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