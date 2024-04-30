Комитет ООН признал, что навязывание гражданства РФ жителям Крыма является дискриминацией

Комитет ООН. Фото: UN Photo/E. Debebe

Комитет Организации Объединенных Наций по правам человека признал навязывание российского гражданства жителям временно оккупированного Крыма является дискриминацией по национальному признаку и нарушает права человека. К тому же установлено, что враг незаконно перемещает украинцев с полуострова на свою территорию для отбывания наказания, что также является нарушением.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram во вторник, 30 апреля.

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Навязывание гражданства РФ жителям Крыма

"Отмечу, Комитет ООН рассмотрел индивидуальные жалобы от трех украинских граждан. Один из них был задержан еще до оккупации полуострова и затем осужден по российскому законодательству. Другие двое были осуждены до оккупации Крыма, впоследствии им изменили приговоры на основании российского Уголовного кодекса. Всем троим навязали российское гражданство и отправили отбывать наказание на территории РФ", — рассказал Лубинец.

Комитет ООН признал, что Россия нарушила права человека в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, участником которого она является. Речь идет о:

задержание РФ украинских граждан является произвольным, поскольку они были осуждены за действия, совершенные до того, как РФ распространила свое уголовное законодательство на Крым.

перевод граждан Украины в РФ для отбывания там наказания был незаконным;

принудительное предоставление российского гражданства также нарушило права украинских граждан и является дискриминацией по национальному признаку.

По словам Лубинца, Комитет считает, что гражданство лица является важным компонентом его идентичности и что защита от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь включает защиту от принудительного навязывания иностранного гражданства.

"Вывод Комитета ООН по правам человека можно назвать без преувеличения историческим. Ведь формируется серьезная основа для дальнейших решений Европейского суда по правам человека в подобных крымских делах", — отметил омбудсмен.

По его словам, этот вывод является прецедентом на международной арене и создает основания для дальнейшей ответственности РФ за все нарушения.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупационные силы целенаправленно препятствуют работе средств связи и систем навигации на Крымском полуострове. О проблемах сообщают жители ряда населенных пунктов.

Также захватчики производят новые чистки в библиотеках временно оккупированного Крыма. Так, оккупанты ищут книги с упоминаниями Голодомора, освободительной борьбы украинского народа и деятельности крымских татар на полуострове.