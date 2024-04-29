Представництво президента у Криму заявило про перебої з GPS та мобільним зв’язком на півострові

Людина шукає мобільний зв'язок. Фото: nokia.com

Російські окупаційні сили цілеспрямовано перешкоджають роботі засобів зв’язку та систем навігації на Кримському півострові. Про проблеми повідомляють мешканці низки населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook у понеділок, 29 квітня.

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За словами мешканців, збої у роботі мобільного зв’язку та GPS-навігації сталися в Сімферополі, Севастополі та інших містах Криму. Представництво президента повідомило, що в Сімферополі системи навігації не функціонують взагалі, тоді як у Севастополі зв’язок постійно перебивається упродовж всього дня.

"Жителі окупованого Криму повідомляють, що окупанти навмисно глушать зв'язок та навігацію на півострові. Місцеві мешканці попереджають про критичні проблеми з мобільним зв'язком та GPS-навігацією в Сімферополі, Севастополі та інших населених пунктах Криму", — заявили у Представництві президента.

Скриншот допису Представництва президента України в Автономній Республіці Крим

Скриншот допису Представництва президента України в Автономній Республіці Крим

Скриншот допису Представництва президента України в Автономній Республіці Крим

Скриншот допису Представництва президента України в Автономній Республіці Крим

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