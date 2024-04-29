Представництво президента у Криму заявило про перебої з GPS та мобільним зв’язком на півострові
Російські окупаційні сили цілеспрямовано перешкоджають роботі засобів зв’язку та систем навігації на Кримському півострові. Про проблеми повідомляють мешканці низки населених пунктів.
Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook у понеділок, 29 квітня.
Перебої з GPS та мобільним зв’язком у Криму
За словами мешканців, збої у роботі мобільного зв’язку та GPS-навігації сталися в Сімферополі, Севастополі та інших містах Криму. Представництво президента повідомило, що в Сімферополі системи навігації не функціонують взагалі, тоді як у Севастополі зв’язок постійно перебивається упродовж всього дня.
"Жителі окупованого Криму повідомляють, що окупанти навмисно глушать зв'язок та навігацію на півострові. Місцеві мешканці попереджають про критичні проблеми з мобільним зв'язком та GPS-навігацією в Сімферополі, Севастополі та інших населених пунктах Криму", — заявили у Представництві президента.
Нагадаємо, російські загарбники проводять нові чистки в бібліотеках тимчасово окупованого Криму.
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