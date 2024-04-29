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Представництво президента у Криму заявило про перебої з GPS та мобільним зв’язком на півострові

29 квітня 2024 20:35
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Представництво президента у Криму заявило про перебої з GPS та мобільним зв’язком на півострові
Людина шукає мобільний зв'язок. Фото: nokia.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Російські окупаційні сили цілеспрямовано перешкоджають роботі засобів зв’язку та систем навігації на Кримському півострові. Про проблеми повідомляють мешканці низки населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook у понеділок, 29 квітня.

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За словами мешканців, збої у роботі мобільного зв’язку та GPS-навігації сталися в Сімферополі, Севастополі та інших містах Криму. Представництво президента повідомило, що в Сімферополі системи навігації не функціонують взагалі, тоді як у Севастополі зв’язок постійно перебивається упродовж всього дня.

"Жителі окупованого Криму повідомляють, що окупанти навмисно глушать зв'язок та навігацію на півострові. Місцеві мешканці попереджають про критичні проблеми з мобільним зв'язком та GPS-навігацією в Сімферополі, Севастополі та інших населених пунктах Криму", — заявили у Представництві президента.

Скриншот допису Представництва президента України в Автономній Республіці Крим
Скриншот допису Представництва президента України в Автономній Республіці Крим
Скриншот допису Представництва президента України в Автономній Республіці Крим
Скриншот допису Представництва президента України в Автономній Республіці Крим
Скриншот допису Представництва президента України в Автономній Республіці Крим
Скриншот допису Представництва президента України в Автономній Республіці Крим
Скриншот допису Представництва президента України в Автономній Республіці Крим
Скриншот допису Представництва президента України в Автономній Республіці Крим

Нагадаємо, російські загарбники проводять нові чистки в бібліотеках тимчасово окупованого Криму. 

Раніше ми повідомляли, що росіяни знову викрадають тварин із заповідника "Асканія-Нова". На цей раз вони викрали трьох зебр та вивезли їх до тимчасово окупованого Криму. 

Крим
Україна
зв'язок
Севастополь
окупація
президент

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