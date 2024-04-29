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Представительство президента в Крыму заявило о перебоях с GPS и мобильной связью на полуострове

29 апреля 2024 20:35
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Бригадир София
редактор
Представительство президента в Крыму заявило о перебоях с GPS и мобильной связью на полуострове
Человек ищет мобильную связь. Фото: nokia.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Российские оккупационные силы целенаправленно препятствуют работе средств связи и систем навигации на Крымском полуострове. О проблемах сообщают жители ряда населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook в понедельник, 29 апреля.

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По словам жителей, сбои в работе мобильной связи и GPS-навигации произошли в Симферополе, Севастополе и других городах Крыма. Представительство президента сообщило, что в Симферополе системы навигации не функционируют вообще, в то время как в Севастополе связь постоянно перебивается на протяжении всего дня.

"Жители оккупированного Крыма сообщают, что оккупанты намеренно глушат связь и навигацию на полуострове. Местные жители предупреждают о критических проблемах с мобильной связью и GPS-навигацией в Симферополе, Севастополе и других населенных пунктах Крыма", — заявили в Представительстве президента.

Скриншот сообщения Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым
Скриншот поста Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым
Скриншот сообщения Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым
Скриншот поста Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым
Скриншот сообщения Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым
Скриншот поста Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым
Скриншот сообщения Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым
Скриншот поста Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым

Напомним, российские захватчики производят новые чистки в библиотеках временно оккупированного Крыма.

Ранее мы сообщали, что россияне снова похищают животных из заповедника "Аскания-Нова". В этот раз они похитили трех зебр и вывезли их во временно оккупированный Крым.

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