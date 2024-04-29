Представительство президента в Крыму заявило о перебоях с GPS и мобильной связью на полуострове
Российские оккупационные силы целенаправленно препятствуют работе средств связи и систем навигации на Крымском полуострове. О проблемах сообщают жители ряда населенных пунктов.
Об этом сообщила пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook в понедельник, 29 апреля.
Перебои с GPS и мобильной связью в Крыму
По словам жителей, сбои в работе мобильной связи и GPS-навигации произошли в Симферополе, Севастополе и других городах Крыма. Представительство президента сообщило, что в Симферополе системы навигации не функционируют вообще, в то время как в Севастополе связь постоянно перебивается на протяжении всего дня.
"Жители оккупированного Крыма сообщают, что оккупанты намеренно глушат связь и навигацию на полуострове. Местные жители предупреждают о критических проблемах с мобильной связью и GPS-навигацией в Симферополе, Севастополе и других населенных пунктах Крыма", — заявили в Представительстве президента.
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