Представительство президента в Крыму заявило о перебоях с GPS и мобильной связью на полуострове

Человек ищет мобильную связь. Фото: nokia.com

Российские оккупационные силы целенаправленно препятствуют работе средств связи и систем навигации на Крымском полуострове. О проблемах сообщают жители ряда населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook в понедельник, 29 апреля.

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По словам жителей, сбои в работе мобильной связи и GPS-навигации произошли в Симферополе, Севастополе и других городах Крыма. Представительство президента сообщило, что в Симферополе системы навигации не функционируют вообще, в то время как в Севастополе связь постоянно перебивается на протяжении всего дня.

"Жители оккупированного Крыма сообщают, что оккупанты намеренно глушат связь и навигацию на полуострове. Местные жители предупреждают о критических проблемах с мобильной связью и GPS-навигацией в Симферополе, Севастополе и других населенных пунктах Крыма", — заявили в Представительстве президента.

Скриншот поста Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым

Скриншот поста Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым

Скриншот поста Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым

Скриншот поста Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым

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