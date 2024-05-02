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Без российских документов — в пыточную, в Энергодаре продолжается принудительная паспортизация

2 мая 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Без российских документов — в пыточную, в Энергодаре продолжается принудительная паспортизация
Паспорт Российской Федерации. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

С начала этого года паспортизация в Энергодаре приобретает гораздо более серьезные масштабы. Из-за отсутствия российских документов во временно оккупированном городе можно попасть в застенки.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Паспортизация в Энергодаре

В 2024 году получение паспорта гражданина России в оккупированном Энергодаре перестает быть добровольным. Началось активное принуждение.

"Людей фактически тех, кто не получил паспорта, там осталось мало, потому что нельзя попасть ни в больницу, ни просто по улице спокойно передвигаться, не говоря уже о том, чтобы ездить между населенными пунктами временно оккупированной территории", — сообщил мэр Энергодара.

Между населенными пунктами оккупированной россиянами территории есть множество блокпостов, для проезда через которые необходимо предъявить документы.

"На каждом блокпосте это повод для того, чтобы забрать людей в застенки и под страхом потери жизни и здоровья люди, конечно, получают, делают соответствующие заявления в правоохранительные органы Украины для того, чтобы зафиксировать принудительную именно паспортизацию", — добавил Дмитрий Орлов.

Напомним, россияне на оккупированных территориях начали ставить штампы в свидетельствах о рождении украинских детей, где отмечено, что те являются гражданами РФ.

Отметим также, что Комитет ООН по правам человека признал, что навязывание российского гражданства жителям и.о. Крым является дискриминацией по национальному признаку и нарушает права человека

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Энергодар
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