Російським депутатам продають вина з Європи — фотофакт

Держдума РФ. Фото: росЗМІ

У Державній думі РФ зараз продають європейські вина. Російські депутати можуть придбати напої з "загниваючого Заходу", який вони постійно критикують.

Про це повідомляють російське видання SHOT у четвер, 25 липня.

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Алкоголь можна купити лише для власного використання і тільки за попереднім замовленням. В асортименті є різні напої — від горілки до вин, в тому числі з країн, з якими Росія має напружені відносини, наприклад, італійське Priara Pinot Grigio та французьке Baron du Brassard.

Придбані пляшки видадуть через два робочі дні. Придбати алкоголь в келихах або ігристе в буфеті Держдуми не вийде.

До речі, ціни на алкоголь у Держдумі дещо вищі, ніж у звичайних магазинах — депутатам доведеться заплатити в середньому на 100 рублів більше.

Меню Держдуми РФ. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, російська Державна Дума пропонує дозволити командирам окупаційних військ карати підлеглих на війні в Україні за використання гаджетів. Це викликало значну реакцію серед так званих військових блогерів.

Також ми писали, що Росія продовжує шукати шляхи обходу західних санкцій, заявляючи при цьому, що вони не мають особливого впливу на країну. До своїх схем Кремль вчергове залучив і Білорусь.