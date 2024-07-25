Госдума РФ. Фото: росСМИ

В Государственной думе РФ сейчас продают европейские вина. Российские депутаты могут приобрести напитки из "загнивающего Запада", который они постоянно критикуют.

Об этом сообщает российское издание SHOT в четверг, 25 июля.

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Европейские вина в Госдуме

Алкоголь можно купить только для собственного использования и только по предварительному заказу. В ассортименте есть разные напитки — от водки до вин, в том числе из стран, с которыми Россия имеет напряженные отношения, например итальянское Priara Pinot Grigio и французское Baron du Brassard.

Приобретенные бутылки выдадут через два рабочих дня. Приобрести алкоголь в бокалах или игристое в буфете Госдумы не получится.

Кстати, цены на алкоголь в Госдуме несколько выше, чем в обычных магазинах — депутатам придется заплатить в среднем на 100 рублей больше.

Меню Госдумы РФ Фото: росСМИ

Напомним, российская Государственная Дума предлагает разрешить командирам оккупационных войск наказывать подчиненных на войне в Украине за использование гаджетов. Это вызвало значительную реакцию среди так называемых военных блогеров.

Также мы писали, что Россия продолжает искать пути обхода западных санкций, заявляя при этом, что они не оказывают особого влияния на страну. К своим схемам Кремль в очередной раз привлек и Беларусь.