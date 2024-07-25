Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Госдуме России продают вина из Европы arrow

В Госдуме России продают вина из Европы

25 июля 2024 16:56
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Российским депутатам продают вина из Европы — фотофакт
Госдума РФ. Фото: росСМИ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Государственной думе РФ сейчас продают европейские вина. Российские депутаты могут приобрести напитки из "загнивающего Запада", который они постоянно критикуют.

Об этом сообщает российское издание SHOT в четверг, 25 июля.

Читайте также:

Европейские вина в Госдуме

Алкоголь можно купить только для собственного использования и только по предварительному заказу. В ассортименте есть разные напитки — от водки до вин, в том числе из стран, с которыми Россия имеет напряженные отношения, например итальянское Priara Pinot Grigio и французское Baron du Brassard.

Приобретенные бутылки выдадут через два рабочих дня. Приобрести алкоголь в бокалах или игристое в буфете Госдумы не получится.

Кстати, цены на алкоголь в Госдуме несколько выше, чем в обычных магазинах — депутатам придется заплатить в среднем на 100 рублей больше.

Меню Госдумы РФ Фото: росСМИ
Меню Госдумы РФ Фото: росСМИ

Напомним, российская Государственная Дума предлагает разрешить командирам оккупационных войск наказывать подчиненных на войне в Украине за использование гаджетов. Это вызвало значительную реакцию среди так называемых военных блогеров.

Также мы писали, что Россия продолжает искать пути обхода западных санкций, заявляя при этом, что они не оказывают особого влияния на страну. К своим схемам Кремль в очередной раз привлек и Беларусь.

россия россияне вино Европа Государственная дума

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца