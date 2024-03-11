Хакери розкрили плани глави Держдуми РФ та листування з Путіним — що відомо

Президент Росії Володимир Путін та голова Держдуми В'ячеслав Володін. Фото: РосЗМІ

Група хакерів "Кібер Спротив" отримала доступ до листування голови Держдуми Росії В'ячеслава Володіна з президентом Путіним. Лист включає пропозиції щодо посилення контролю та конфронтації РФ з країнами Заходу після "виборів".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Порушення безпеки стало можливим завдяки зламу інститутської пошти, що розглядає документи всього Інституту наукової інформації щодо суспільних наук.

Листи В'ячеслава Володіна до Володимира Путіна. Скриншот: Центр національного спротиву

В листі серед тиражування пропаганди зазначається, що Росія потребує трансформації та заходів, які посилять її перед майбутніми викликами. Зокрема, пропонується дивна "дезахіднізація", яка передбачає:

посилення одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави;

суверенізація науки, культури і мистецтва, підвищення в їхньому розвитку ролі держави;

посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті;

вирішення питання опозиційних рухів.

За словами Володіна, комітети Держдуми РФ готові підтримати ініціативу і розпочати напрацювання законопроєктів.

Лист В'ячеслава Володіна до Володимира Путіна. Скриншот: Центр національного спротиву

Лист В'ячеслава Володіна до Володимира Путіна. Скриншот: Центр національного спротиву 1 / 2

Лист Володіна базується саме на концепції, яку підготував ІНІСН. Згідно з нею, виклики, що постали перед Росією, схожі з викликами "великої вітчизняної війни". Йдеться, що підтримка Заходом України затягує швидке завершення "спеціальної військової операції", що Захід розглядає Україну як обʼєкт інвестицій і вклав вже стільки грошей, що ніколи не відступить.

З листа В'ячеслава Володіна до Володимира Путіна. Скриншот: Центр національного спротиву

У центрі зазначили, що наразі дані з пошти надані відповідним структурам для більш детального вивчення, адже, лише знаючи плани ворога, можна унеможливити їх реалізацію.

Нагадаємо, що в окупованій Луганщині стартували дострокові псевдовибори президента РФ.

Також до цього ми писали про те, що прессекретарка міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала гучну заяву Папи Римського Франциска про капітуляцію Києва. За її словами, країни Заходу нібито мають визнати свою неправоту та відкласти свої амбіції, а Росія ніколи не була проти перемовин з Україною.