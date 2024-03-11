Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Хакери розкрили плани глави Держдуми РФ та листування з Путіним — що відомо arrow

Хакери розкрили плани глави Держдуми РФ та листування з Путіним — що відомо

11 березня 2024 14:34
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Хакери розкрили плани глави Держдуми РФ та листування з Путіним — що відомо
Президент Росії Володимир Путін та голова Держдуми В'ячеслав Володін. Фото: РосЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Група хакерів "Кібер Спротив" отримала доступ до листування голови Держдуми Росії В'ячеслава Володіна з президентом Путіним. Лист включає пропозиції щодо посилення контролю та конфронтації РФ з країнами Заходу після "виборів".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Листування Володіна з Путіним 

Порушення безпеки стало можливим завдяки зламу інститутської пошти, що розглядає документи всього Інституту наукової інформації щодо суспільних наук.

null
Листи В'ячеслава Володіна до Володимира Путіна. Скриншот: Центр національного спротиву

В листі серед тиражування пропаганди зазначається, що Росія потребує трансформації та заходів, які посилять її перед майбутніми викликами. Зокрема, пропонується дивна "дезахіднізація", яка передбачає:

  • посилення одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави;
  • суверенізація науки, культури і мистецтва, підвищення в їхньому розвитку ролі держави;
  • посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті;
  • вирішення питання опозиційних рухів.

За словами Володіна, комітети Держдуми РФ готові підтримати ініціативу і розпочати напрацювання законопроєктів.

  • Хакери розкрили плани глави Держдуми РФ та листування з Путіним — що відомо - фото 2
    Лист В'ячеслава Володіна до Володимира Путіна. Скриншот: Центр національного спротиву
  • Хакери розкрили плани глави Держдуми РФ та листування з Путіним — що відомо - фото 3
    Лист В'ячеслава Володіна до Володимира Путіна. Скриншот: Центр національного спротиву
1 / 2

Лист Володіна базується саме на концепції, яку підготував ІНІСН. Згідно з нею, виклики, що постали перед Росією, схожі з викликами "великої вітчизняної війни". Йдеться, що підтримка Заходом України затягує швидке завершення "спеціальної військової операції", що Захід розглядає Україну як обʼєкт інвестицій і вклав вже стільки грошей, що ніколи не відступить.

null
З листа В'ячеслава Володіна до Володимира Путіна. Скриншот: Центр національного спротиву

У центрі зазначили, що наразі дані з пошти надані відповідним структурам для більш детального вивчення, адже, лише знаючи плани ворога, можна унеможливити їх реалізацію.

Нагадаємо, що в окупованій Луганщині стартували дострокові псевдовибори президента РФ. 

Також до цього ми писали про те, що прессекретарка міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала гучну заяву Папи Римського Франциска про капітуляцію Києва. За її словами, країни Заходу нібито мають визнати свою неправоту та відкласти свої амбіції, а Росія ніколи не була проти перемовин з Україною.

володимир путін
вибори
хакери
Державна дума
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування