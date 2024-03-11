Хакеры раскрыли планы главы Госдумы РФ и переписку с Путиным — что известно

Президент России Владимир Путин и глава Госдумы Вячеслав Володин. Фото: РосСМИ

Группа хакеров "Кибер Сопротивление" получила доступ к переписке главы Госдумы России Вячеслава Володина с президентом Путиным . Письмо включает предложения по усилению контроля и конфронтации РФ со странами Запада после выборов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Нарушение безопасности стало возможным благодаря излому институтской почты, рассматривающей документы всего Института научной информации по общественным наукам.

Письма Вячеслава Володина к Владимиру Путину. Скриншот: Центр национального сопротивления

В письме среди тиражирования пропаганды указывается, что Россия нуждается в трансформации и мерах, которые усилят ее перед грядущими вызовами. В частности, предлагается странная "дезападизация", которая предусматривает:

усиление огосударствления экономики, когда все сырьевые отрасли переходят в собственность государства;

суверенизация науки, культуры и искусства, повышение в их развитии роли государства;

усиление цензуры, в частности, на ТВ и в Интернете;

решение вопроса оппозиционных движений.

По словам Володина, комитеты Госдумы РФ готовы поддержать инициативу и приступить к наработке законопроектов.

Письмо Вячеслава Володина Владимиру Путину. Скриншот: Центр национального сопротивления

Письмо Вячеслава Володина Владимиру Путину. Скриншот: Центр национального сопротивления 1/2 ​ 2

Письмо Володина базируется именно на концепции, которую подготовил ИНИОН. Согласно ей, возникшие перед Россией вызовы схожи с вызовами "великой отечественной войны". Речь идет о том, что поддержка Западом Украины затягивает скорейшее завершение "специальной военной операции", что Запад рассматривает Украину как объект инвестиций и вложил уже столько денег, что никогда не отступит.

Из письма Вячеслава Володина Владимиру Путину. Скриншот: Центр национального сопротивления

В центре отметили, что в настоящее время данные почты предоставлены соответствующим структурам для более детального изучения, ведь только зная планы врага можно сделать невозможным их реализацию.

Напомним, что в оккупированной Луганской области стартовали досрочные псевдовыборы при президенте РФ.

Также до этого мы писали о том, что пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала громкое заявление Папы Римского Франциска о капитуляции Киева. По ее словам, страны Запада якобы должны признать свою неправоту и отложить свои амбиции, а Россия никогда не против переговоров с Украиной.