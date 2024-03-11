Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Хакеры раскрыли планы главы Госдумы РФ и переписку с Путиным — что известно arrow

Хакеры раскрыли планы главы Госдумы РФ и переписку с Путиным — что известно

11 марта 2024 14:34
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Хакеры раскрыли планы главы Госдумы РФ и переписку с Путиным - что известно
Президент России Владимир Путин и глава Госдумы Вячеслав Володин. Фото: РосСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Группа хакеров "Кибер Сопротивление" получила доступ к переписке главы Госдумы России Вячеслава Володина с президентом Путиным . Письмо включает предложения по усилению контроля и конфронтации РФ со странами Запада после выборов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Переписка Володина с Путиным

Нарушение безопасности стало возможным благодаря излому институтской почты, рассматривающей документы всего Института научной информации по общественным наукам.

null
Письма Вячеслава Володина к Владимиру Путину. Скриншот: Центр национального сопротивления

В письме среди тиражирования пропаганды указывается, что Россия нуждается в трансформации и мерах, которые усилят ее перед грядущими вызовами. В частности, предлагается странная "дезападизация", которая предусматривает:

  • усиление огосударствления экономики, когда все сырьевые отрасли переходят в собственность государства;
  • суверенизация науки, культуры и искусства, повышение в их развитии роли государства;
  • усиление цензуры, в частности, на ТВ и в Интернете;
  • решение вопроса оппозиционных движений.

По словам Володина, комитеты Госдумы РФ готовы поддержать инициативу и приступить к наработке законопроектов.

  • Хакеры раскрыли планы главы Госдумы РФ и переписку с Путиным — что известно - фото 2
    Письмо Вячеслава Володина Владимиру Путину. Скриншот: Центр национального сопротивления
  • Хакеры раскрыли планы главы Госдумы РФ и переписку с Путиным — что известно - фото 3
    Письмо Вячеслава Володина Владимиру Путину. Скриншот: Центр национального сопротивления
1/22

Письмо Володина базируется именно на концепции, которую подготовил ИНИОН. Согласно ей, возникшие перед Россией вызовы схожи с вызовами "великой отечественной войны". Речь идет о том, что поддержка Западом Украины затягивает скорейшее завершение "специальной военной операции", что Запад рассматривает Украину как объект инвестиций и вложил уже столько денег, что никогда не отступит.

null
Из письма Вячеслава Володина Владимиру Путину. Скриншот: Центр национального сопротивления

В центре отметили, что в настоящее время данные почты предоставлены соответствующим структурам для более детального изучения, ведь только зная планы врага можно сделать невозможным их реализацию.

Напомним, что в оккупированной Луганской области стартовали досрочные псевдовыборы при президенте РФ.

Также до этого мы писали о том, что пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала громкое заявление Папы Римского Франциска о капитуляции Киева. По ее словам, страны Запада якобы должны признать свою неправоту и отложить свои амбиции, а Россия никогда не против переговоров с Украиной.

владимир путин
выборы
хакеры
Государственная дума
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса