В ДБР оголосили нову підозру керівнику Рівненського ТЦК СП, який побив людину биткою
Держбюро розслідувань оголосило нову підозру керівнику Рівненського ТЦК СП, який зафільмував побиття підлеглого биткою. У відомстві заявили, що до суду доправили копію нової підозри військкому у зберіганні наркотиків.
Про це повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян в етері телемарафону.
Працівника ТЦК СП звинуватили у зберіганні наркотиків
За словами чиновниці, підозрюваному загрожує понад 10 років ув'язнення за ґратами.
"В ході розслідування з'ясувалося, що в одного з керівників ТЦК обласного виявлено факт незаконного збагачення на понад 46 млн грн. Так склалися обставини, що одне зачепило інше. І тепер за насильницькі дії, зберігання наркотиків — там ще наркотики фігурували, і незаконне збагачення можна на 12 років позбутися волі, справа вже в суді", — сказала вона.
ТЦК СП побили чоловіка биткою
Нагадаємо, що раніше у Рівненський області судитимуть очільника обласного ТЦК та СП через застосування насильства до підлеглого, крадіжки та набуття активів, ціна яких є вищою за його законні доходи. Своєю чергою керівника районного ТЦК звинуваючуть у "незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин".
Водночас у відомстві заявили, що детективи зараз розслідують близько 300 кримінальних проваджень стосовно ТЦК СП. За словами Тетяни Сапьян, це стосується і ВЛК. До суду вже скеровано загалом 28 обвинувальних актів з 46 фігурантами.
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