Стало відомо, скільки кримінальних справ, що стосуються ТЦК та СП зараз розслідує ДБР

Співробітники ДБР. Ілюстративне фото: Радіо Свобода

Радниця із комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян заявила, що правоохоронне відомство зараз розслідує близько 300 кримінальних проваджень. Вони стосуються територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це в ефірі телемарафону повідомила Тетяна Сапьян.

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Тетяна Сапьян вказала, що на розгляді в ДБР зараз є 300 кримінальних проваджень, які стосуються військкоматів. За її словами військово-лікарські комісії теж "не залишаються поза увагою", якщо там фіксують правопорушення. Посадовиця вказала, що до суду направлено вже 28 обвинувальних актів, в яких фігурує 46 осіб.

"Вже чотири кримінальних провадження мають вироки, тобто винуватці понесли відповідальність", — зауважила радниця з комунікацій ДБР.

Нагадаємо, в Одеській області фахівці ДБР затримали посадовця військової частини, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Офіцер виписував додаткові відгули за хабарі.

Додамо, в Одеській області ДБР викрило злочинну групу, яка займалася переправленням чоловіків за кордон. Злочинці прокладали шляхи для ухилянтів до Молдови, щоб уникнути мобілізації.