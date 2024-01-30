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Стало відомо, скільки кримінальних справ, що стосуються ТЦК та СП зараз розслідує ДБР

30 січня 2024 17:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Стало відомо, скільки кримінальних справ, що стосуються ТЦК та СП зараз розслідує ДБР
Співробітники ДБР. Ілюстративне фото: Радіо Свобода
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Радниця із комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян заявила, що правоохоронне відомство зараз розслідує близько 300 кримінальних проваджень. Вони стосуються територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це в ефірі телемарафону повідомила Тетяна Сапьян.

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ДБР розслідує 300 кримінальних справ, які стосуються ТЦК та СП

Тетяна Сапьян вказала, що на розгляді в ДБР зараз є 300 кримінальних проваджень, які стосуються військкоматів. За її словами військово-лікарські комісії теж "не залишаються поза увагою", якщо там фіксують правопорушення. Посадовиця вказала, що до суду направлено вже 28 обвинувальних актів, в яких фігурує 46 осіб.

"Вже чотири кримінальних провадження мають вироки, тобто винуватці понесли відповідальність", — зауважила радниця з комунікацій ДБР.

Нагадаємо, в Одеській області фахівці ДБР затримали посадовця військової частини, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Офіцер виписував додаткові відгули за хабарі. 

Додамо, в Одеській області ДБР викрило злочинну групу, яка займалася переправленням чоловіків за кордон. Злочинці прокладали шляхи для ухилянтів до Молдови, щоб уникнути мобілізації. 

війна
ДБР
Україна
Кримінал
ТЦК та СП

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