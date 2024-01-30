Стало известно, сколько уголовных дел, касающихся ТЦК и СП, сейчас расследует ГБР

Сотрудники ГБР. Иллюстративное фото: Радио Свобода

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила, что правоохранительное ведомство сейчас расследует около 300 уголовных производств. Они касаются территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом в эфире телемарафона сообщила Татьяна Сапьян.

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Татьяна Сапьян указала, что на рассмотрении в ГБР сейчас есть 300 уголовных производств, которые касаются военкоматов. По ее словам, военно-врачебные комиссии тоже "не остаются без внимания", если там фиксируют правонарушения. Чиновница указала, что в суд направлено уже 28 обвинительных актов, в которых фигурирует 46 человек.

"Уже четыре уголовных производства имеют приговоры, то есть виновники понесли ответственность", — отметила советник по коммуникациям ГБР.

Напомним, в Одесской области специалисты ГБР задержали чиновника воинской части, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Офицер выписывал дополнительные отгулы за взятки.

Добавим, в Одесской области ГБР разоблачило преступную группу, которая занималась переправкой мужчин за границу. Преступники прокладывали пути для уклонистов в Молдову во избежание мобилизации.