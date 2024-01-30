Стало известно, сколько уголовных дел, касающихся ТЦК и СП, сейчас расследует ГБР
Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила, что правоохранительное ведомство сейчас расследует около 300 уголовных производств. Они касаются территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Об этом в эфире телемарафона сообщила Татьяна Сапьян.
ГБР расследует 300 уголовных дел, касающихся ТЦК и СП
Татьяна Сапьян указала, что на рассмотрении в ГБР сейчас есть 300 уголовных производств, которые касаются военкоматов. По ее словам, военно-врачебные комиссии тоже "не остаются без внимания", если там фиксируют правонарушения. Чиновница указала, что в суд направлено уже 28 обвинительных актов, в которых фигурирует 46 человек.
"Уже четыре уголовных производства имеют приговоры, то есть виновники понесли ответственность", — отметила советник по коммуникациям ГБР.
Напомним, в Одесской области специалисты ГБР задержали чиновника воинской части, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Офицер выписывал дополнительные отгулы за взятки.
Добавим, в Одесской области ГБР разоблачило преступную группу, которая занималась переправкой мужчин за границу. Преступники прокладывали пути для уклонистов в Молдову во избежание мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!