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Стало известно, сколько уголовных дел, касающихся ТЦК и СП, сейчас расследует ГБР

30 января 2024 17:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стало известно, сколько уголовных дел, касающихся ТЦК и СП, сейчас расследует ГБР
Сотрудники ГБР. Иллюстративное фото: Радио Свобода
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила, что правоохранительное ведомство сейчас расследует около 300 уголовных производств. Они касаются территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом в эфире телемарафона сообщила Татьяна Сапьян.

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ГБР расследует 300 уголовных дел, касающихся ТЦК и СП

Татьяна Сапьян указала, что на рассмотрении в ГБР сейчас есть 300 уголовных производств, которые касаются военкоматов. По ее словам, военно-врачебные комиссии тоже "не остаются без внимания", если там фиксируют правонарушения. Чиновница указала, что в суд направлено уже 28 обвинительных актов, в которых фигурирует 46 человек.

"Уже четыре уголовных производства имеют приговоры, то есть виновники понесли ответственность", — отметила советник по коммуникациям ГБР.

Напомним, в Одесской области специалисты ГБР задержали чиновника воинской части, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Офицер выписывал дополнительные отгулы за взятки.

Добавим, в Одесской области ГБР разоблачило преступную группу, которая занималась переправкой мужчин за границу. Преступники прокладывали пути для уклонистов в Молдову во избежание мобилизации.

война
ГБР
Украина
Криминал
ТЦК и СП

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