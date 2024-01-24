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На Рівненщині судитимуть військкомів за побиття підлеглого та збут психотропних речовин

24 січня 2024 13:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Рівненщині судитимуть військкомів за побиття підлеглого та збут психотропних речовин
Українські військові. Фото: Полтавська хвиля
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Рівненський області будуть судити очільника обласного ТЦК та СП через застосування насильства до підлеглого, крадіжки та набутті активів, ціна яких є вищою за його законні доходи. Своєю чергою керівника районного ТЦК звинуваючуть в "незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин".

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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"Розслідуванням встановлено, що обласний воєнком завдав підлеглому кілька ударів битою, принижував і повчав його, оскільки дізнався, що солдат співпрацює із правоохоронними органами. Таким чином він намагався з’ясувати чию саме протиправну діяльність солдат хотів викрити. У той час, коли посадовець бив військового, це фіксував на камеру його колега — начальник районного ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

Пізніше поліція встановила, що начальник районного ТЦК та Свживав психотропні речовини та продавав їх. Під час обшуків було вилучено зіп-пакети, в якому був амфетамін, загальна вага яких становить 11 грам. Також правоохоронці виявили відео, знаряддя побиття солдата та інші докази. 

Незадеклароване майно

"Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що посадовець обласного ТЦК та СП володіє незадекларованими статками. Серед прихованого майна 2 вантажні автомобілі, земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах. Загальна сума незаконного збагачення сягнула понад 52 млн грн. У грудні 2023 року усе це передано в АРМА", — додали в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що наразі військових звільнено з посад та вони перебувають під вартою. 

Нагадаємо, 23 січня в Одесі відбулися чергові рейди ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові силою намагалися "витягти" з маршрутки чоловіка призовного віку.

суд
наркотики
правосуддя
Рівненська область
ТЦК та СП
насильство

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