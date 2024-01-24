На Рівненщині судитимуть військкомів за побиття підлеглого та збут психотропних речовин
У Рівненський області будуть судити очільника обласного ТЦК та СП через застосування насильства до підлеглого, крадіжки та набутті активів, ціна яких є вищою за його законні доходи. Своєю чергою керівника районного ТЦК звинуваючуть в "незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин".
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Чим займалися обласний та районний керівники ТЦК та СП
"Розслідуванням встановлено, що обласний воєнком завдав підлеглому кілька ударів битою, принижував і повчав його, оскільки дізнався, що солдат співпрацює із правоохоронними органами. Таким чином він намагався з’ясувати чию саме протиправну діяльність солдат хотів викрити. У той час, коли посадовець бив військового, це фіксував на камеру його колега — начальник районного ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.
Пізніше поліція встановила, що начальник районного ТЦК та Свживав психотропні речовини та продавав їх. Під час обшуків було вилучено зіп-пакети, в якому був амфетамін, загальна вага яких становить 11 грам. Також правоохоронці виявили відео, знаряддя побиття солдата та інші докази.
Незадеклароване майно
"Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що посадовець обласного ТЦК та СП володіє незадекларованими статками. Серед прихованого майна 2 вантажні автомобілі, земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах. Загальна сума незаконного збагачення сягнула понад 52 млн грн. У грудні 2023 року усе це передано в АРМА", — додали в Офісі Генпрокурора.
Зазначається, що наразі військових звільнено з посад та вони перебувають під вартою.
Нагадаємо, 23 січня в Одесі відбулися чергові рейди ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові силою намагалися "витягти" з маршрутки чоловіка призовного віку.
Читайте Новини.LIVE!