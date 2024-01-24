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В Ровенской области будут судить военкомов за избиение подчиненного и сбыт психотропных веществ

24 января 2024 13:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Ровенской области будут судить военкомов за избиение подчиненного и сбыт психотропных веществ
Украинские военные. Фото: Полтавская волна
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Ровенской области будут судить руководителя областного ТЦК и СП из-за применения насилия к подчиненному, краже и приобретению активов, цена которых выше его законных доходов. В свою очередь руководителя районного ТЦК обвиняют в "незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в больших размерах и склонении к употреблению психотропных веществ".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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"Расследованием установлено, что областной военком нанес подчиненному несколько ударов битой, унижал и поучал его, поскольку узнал, что солдат сотрудничает с правоохранительными органами. Таким образом он пытался выяснить чью именно противоправную деятельность солдат хотел разоблачить. В то время, когда должностное лицо избивал военного, это фиксировал на камеру его коллега — начальник районного ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Позже полиция установила, что начальник районного ТЦК и употреблял психотропные вещества и продавал их. Во время обысков были изъяты зип-пакеты, в которых находился амфетамин, общий вес которых составляет 11 грамм. Также правоохранители обнаружили видео, орудия избиения солдата и другие доказательства.

Незадекларированное имущество

"Кроме этого, в ходе досудебного расследования установлено, что должностное лицо областного ТЦК и СП владеет незадекларированным состоянием. Среди скрытого имущества 2 грузовых автомобиля, земельные участки и недостроенный отель на горнолыжном курорте в Карпатах. Общая сумма незаконного обогащения достигла более 52 млн грн. В 2023 году все это передано в АРМА", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что в настоящее время военные освобождены от должностей и находятся под стражей.

Напомним, 23 января в Одессе прошли очередные рейды ТЦК в общественном транспорте. На этот раз военные силой пытались "вытащить" из маршрутки мужчину призывного возраста.

суд
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правосудие
Ровенская область
ТЦК и СП
насилие

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