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В ГБР объявили новое подозрение руководителю Ровенского ТЦК СП, избившего человека битой

31 января 2024 00:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ГБР объявили новое подозрение руководителю Ровенского ТЦК СП, избившего человека битой
Руководитель ТЦК СП бьет подчиненного битой. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Госбюро расследований объявило новое подозрение руководителю Ровенского ТЦК СП, который снял избиение подчиненного битой. В ведомстве заявили, что в суд доставили копию нового подозрения военному в хранении наркотиков.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

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По словам чиновницы, подозреваемому грозит более 10 лет заключения за решеткой.

"В ходе расследования выяснилось, что у одного из руководителей ТЦК областного обнаружен факт незаконного обогащения более чем на 46 млн грн. Так сложились обстоятельства, что одно задело другое. И теперь за насильственные действия, хранение наркотиков — там еще наркотики фигурировали, и незаконное обогащение можно на 12 лет лишиться свободы, дело уже в суде", — сказала она.

ТЦК СП избили мужчину битой

Напомним, что ранее в Ровенской области будут судить руководителя областного ТЦК и СП за применения насилия к подчиненному, кражу и приобретение активов, цена которых выше его законных доходов. В свою очередь руководителя районного ТЦК обвиняют в "незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в больших размерах и склонении к употреблению психотропных веществ".

В то же время в ведомстве заявили, что детективы сейчас расследуют около 300 уголовных производств в отношении ТЦК СП. По словам Татьяны Сапьян, это касается и ВВК. В суд уже направлено всего 28 обвинительных актов с 46 фигурантами.

ГБР
Ровенская область
Украина
избиение
Криминал
ТЦК и СП

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