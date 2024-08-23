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В Ботсвані знайшли найбільший діамант сучасності — скільки він може коштувати

23 серпня 2024 07:10
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Діамант поки що не оцінений, але інший, у два рази менший, продали на аукціоні за 53 мільйони доларів
Необроблений алмаз з Ботсвани. Фото: Lucara Diamond Corp.
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Ботсвані канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond Corp. знайшла величезний необроблений алмаз вагою 2492 карати. Його вважають другим за величиною коли-небудь знайденим і першим за вагою в нашому столітті. 

Про це 22 серпня, у четвер повідомляє CNN.

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Вважається, найкрупнішим на сьогодні є діамант Куллінан вагою 3106 каратів, який знайшли у 1905 році в Південній Африці. Рекордний діамант Куллінан розрізали на менші камені, деякі з яких стали частиною коштовностей корони британської королівської сім’ї.

А цей діамант знайшли понад сто років потому у ботсванській шахті Карове. Він був виявлений, розкопаний і відновлений завдяки технології Mega Diamond Recovery (MDR) X-ray Transmission (XRT), яка розроблена для ідентифікації та збереження великих дорогоцінних алмазів.

Необроблені алмази зазвичай класифікують як дорогоцінної якості, майже дорогоцінної якості або промислової якості залежно від їх кольору, прозорості, розміру та форми. 

Камінь буде належним чином оцінений протягом найближчих тижнів. Проте вже зараз можна прикинути його вартість. Наприклад, діамант Lesedi La Rona, 1109-каратний камінь, також знайдений Lucara на шахті Карове в 2015 році, був проданий ювелірам з компанії Graff за 53 мільйони доларів.

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