Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Ботсване нашли самый большой бриллиант современности — сколько он может стоить arrow

В Ботсване нашли самый большой бриллиант современности — сколько он может стоить

23 августа 2024 07:10
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Бриллиант пока не оценен, но другой, в два раза меньше, продали на аукционе за 53 миллиона долларов
Необработанный алмаз из Ботсваны. Фото: Lucara Diamond Corp.
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp. нашла огромный необработанный алмаз весом 2492 карата. Его считают вторым по величине когда-нибудь найденным и первым по весу в нашем веке.

Об этом 22 августа, в четверг сообщает CNN.

Читайте также:

Сколько может стоить этот бриллиант

Считается, что самым крупным на сегодняшний день является бриллиант Куллинан весом 3106 каратов, который нашли в 1905 году в Южной Африке. Рекордный бриллиант Куллинана разрезали на меньшие камни, некоторые из которых стали частью драгоценностей короны британской королевской семьи.

А этот бриллиант был найден более ста лет спустя в ботсванской шахте Карове. Он был обнаружен, раскопан и восстановлен благодаря технологии Mega Diamond Recovery (MDR) X-ray Transmission (XRT), разработанной для идентификации и сохранения больших драгоценных алмазов.

Необработанные алмазы обычно классифицируют как драгоценного качества, почти драгоценного качества или промышленного качества в зависимости от их цвета, прозрачности, размера и формы.

Камень будет должным образом оценен в ближайшие недели. Однако уже сейчас можно прикинуть его стоимость. К примеру, бриллиант Lesedi La Rona, 1109-каратный камень, также найденный Lucara на шахте Карове в 2015 году, был продан ювелирам из компании Graff за 53 миллиона долларов.

Также важные новости дня по теме:

 

Африка бриллианты алмаз украшения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Сколько раз могут штрафовать уклонистов — действительно ли арестуют жилье и оставят "без руля"

Эксклюзив

07:27 Олимпийская чемпионка Парижа 2024 года выдала базу об Украине — интервью

07:21 На Волыни мужчина оскорблял свою пожилую мать — какое наказание избрал для него суд

07:10 В Ботсване нашли самый большой бриллиант современности — сколько он может стоить

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на трудности с покупкой ОВГЗ

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 тонна металлолома в августе

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

06:30 Отсрочка для воспитателя — когда это возможно

06:30 Цены на сою продолжают расти — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

06:15 ВСУ продолжают вытеснять армию РФ из Курской области — где продвинулись украинские войска

07:30 Сколько раз могут штрафовать уклонистов — действительно ли арестуют жилье и оставят "без руля"

Эксклюзив

07:27 Олимпийская чемпионка Парижа 2024 года выдала базу об Украине — интервью

07:21 На Волыни мужчина оскорблял свою пожилую мать — какое наказание избрал для него суд

07:10 В Ботсване нашли самый большой бриллиант современности — сколько он может стоить

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на трудности с покупкой ОВГЗ

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 тонна металлолома в августе

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

06:30 Отсрочка для воспитателя — когда это возможно

06:30 Цены на сою продолжают расти — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

06:15 ВСУ продолжают вытеснять армию РФ из Курской области — где продвинулись украинские войска

Эксклюзив

07:27 Олимпийская чемпионка Парижа 2024 года выдала базу об Украине — интервью

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку