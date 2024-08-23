Бриллиант пока не оценен, но другой, в два раза меньше, продали на аукционе за 53 миллиона долларов

Необработанный алмаз из Ботсваны. Фото: Lucara Diamond Corp.

В Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp. нашла огромный необработанный алмаз весом 2492 карата. Его считают вторым по величине когда-нибудь найденным и первым по весу в нашем веке.

Об этом 22 августа, в четверг сообщает CNN.

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Считается, что самым крупным на сегодняшний день является бриллиант Куллинан весом 3106 каратов, который нашли в 1905 году в Южной Африке. Рекордный бриллиант Куллинана разрезали на меньшие камни, некоторые из которых стали частью драгоценностей короны британской королевской семьи.

А этот бриллиант был найден более ста лет спустя в ботсванской шахте Карове. Он был обнаружен, раскопан и восстановлен благодаря технологии Mega Diamond Recovery (MDR) X-ray Transmission (XRT), разработанной для идентификации и сохранения больших драгоценных алмазов.

Необработанные алмазы обычно классифицируют как драгоценного качества, почти драгоценного качества или промышленного качества в зависимости от их цвета, прозрачности, размера и формы.

Камень будет должным образом оценен в ближайшие недели. Однако уже сейчас можно прикинуть его стоимость. К примеру, бриллиант Lesedi La Rona, 1109-каратный камень, также найденный Lucara на шахте Карове в 2015 году, был продан ювелирам из компании Graff за 53 миллиона долларов.