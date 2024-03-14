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В Австралії вироблятимуть далекобійні ракети для HIMARS на потреби України — ЗМІ

14 березня 2024 08:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Австралії вироблятимуть далекобійні ракети для HIMARS на потреби України — ЗМІ
HIMARS во время учений. Ілюстративне фото: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сполучені Штати Америки планують розмістити перший закордонний завод з виробництва керованих далекобійних ракет GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS в Австралії. Боєприпаси направлятимуть на потреби Сил оборони України.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Виробництво ракет в Австралії 

За даними видання The Wall Street Journal, виробництво ракет заплановане на військовій базі, розташованій на околиці Сіднея. Це перший завод такого роду, що відкривається поза межами США, що свідчить про значний міжнародний інтерес до цієї зброї. Ракети GMLRS виготовляє американська компанія Lockheed Martin, які відзначені своєю високою точністю та ефективністю. Вони оснащені супутниковою системою наведення і можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Згідно з інформацією WSJ, Lockheed Martin планує найняти шістьох австралійських інженерів для підготовки та запуску виробництва. Рішення про відкриття такого заводу було ухвалено через те, що оборонна промисловість США не може задовольнити попит на цю зброю та швидко поповнити її запаси.

"Швидке споживання боєприпасів в Україні та на Близькому Сході, - від ракет до артилерійських снарядів, - ускладнило здатність промислової бази США задовольнити попит і поповнити вичерпані запаси. Адміністрація Байдена прагне розробити кілька виробничих ліній у країнах-союзниках для критичної зброї, хоча це нелегко", — пише видання. 

Австралійські чиновники зазначають, що першу партію з 12 ракет GMLRS планують протестувати наприкінці 2025 року, а до 2030 року країна розраховує виробляти щорічно тисячі боєприпасів. Перешкодами для здійснення плану можуть стати брак кадрів, складнощі у транспортуванні та дефіцит необхідних для виробництва компонентів. 

Нагадаємо, що Байден оцінив виділену США допомогу Україні як "недостатню". 

Також ми писали про те, що Пентагон запросив у Конгресу США кошти для України в бюджеті на наступний рік. 

США
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Австралія
військова допомога
Україна
військова техніка
боєприпаси
ракети
HIMARS

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