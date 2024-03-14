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В Австралии будут производить дальнобойные ракеты для HIMARS на нужды Украины — СМИ

14 марта 2024 08:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Австралии будут производить дальнобойные ракеты для HIMARS на нужды Украины — СМИ
HIMARS во время ученых. Иллюстративное фото: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Соединенные Штаты Америки планируют разместить первый зарубежный завод по производству управляемых дальнобойных ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS в Австралии. Боеприпасы будут направляться на нужды Сил обороны Украины.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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Производство ракет в Австралии

По данным издания The Wall Street Journal, производство ракет запланировано на военной базе, расположенной на окраине Сиднея. Это первый завод такого рода, открывающийся за пределами США, свидетельствующий о значительном международном интересе к этому оружию. Ракеты GMLRS производит американская компания Lockheed Martin, отмеченная своей высокой точностью и эффективностью. Они оснащены спутниковой системой наведения и могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Согласно информации WSJ, Lockheed Martin планирует нанять шестерых австралийских инженеров для подготовки и запуска производства. Решение об открытии такого завода было принято из-за того, что оборонная промышленность США не может удовлетворить спрос на это оружие и быстро пополнить его запасы.

"Быстрое потребление боеприпасов в Украине и на Ближнем Востоке, - от ракет до артиллерийских снарядов, - усложнило способность промышленной базы США удовлетворить спрос и пополнить исчерпаемые запасы. Администрация Байдена стремится разработать несколько производственных линий в странах-союзниках для критического оружия" , — пишет издание.

Австралийские чиновники отмечают, что первую партию из 12 ракет GMLRS планируют протестовать в конце 2025 года, а к 2030 году страна рассчитывает производить ежегодно тысячи боеприпасов. Помехами для осуществления плана могут стать нехватка кадров, сложности в транспортировке и дефицит необходимых для производства компонентов.

Напомним, что Байден оценил выделенную США помощь Украине как "недостаточную".

Также мы писали о том, что Пентагон запросил у Конгресса США средства для Украины в бюджете на следующий год.

США
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Австралия
военная помощь
Украина
военная техника
боеприпасы
ракеты
HIMARS

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