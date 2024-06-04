Уряд підтримав законопроєкт про компенсацію за знищене майно — що нового

Засідання Верховної Ради України. Фото: Верховна Рада

Парламент проголосував у першому читанні законопроєкт №11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях. Законопроєкт підтримали 255 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у вівторок, 4 червня.

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Верховна Рада на засіданні у вівторок, 4 червня, підтримала у першому читанні законопроєкт №11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях.

Голосування щодо законопроєкту. Фото: Ярослав Железняк

"Якщо нерухомість розташована на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих, власник такого майна може подати заяву про надання компенсації за процедурою та переліком документів згідно з наявною процедурою у Законі, окрім вимоги надати документи (у тому числі матеріали фото- і відеофіксації) майна до/після знищення/пошкодження",— заявив Железняк.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Відповідно, фізичний огляд нерухомостей проводитися не буде.Власник такого майна має право на відмову від права власності на таке майно на користь держави.

Важливо, що отримані кошти можна буде використати для відновлення чи побудови нового житла.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала у першому читанні підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. "За" проголосувало 249 народних депутатів.

Також ми писали, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав реєстр про збільшення акцизів на паливо на своєму засіданні 31 травня.